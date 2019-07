FC Twente heeft de selectie donderdag versterkt met José Matos. De Tukkers nemen de Spaanse verdediger dit seizoen over van FC Cádiz, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje.

De 24-jarige Matos doorliep de jeugdopleiding van Sevilla, maar brak nooit door in de hoofdmacht van de Spaanse subtopper. Hij speelde wel 141 wedstrijden voor het tweede elftal van Sevilla. Vorige zomer maakte hij de overstap naar FC Cádiz.

"We hadden hem graag voor meerdere seizoenen aan FC Twente willen binden, maar huur was de enige optie", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van Twente.

"Desalniettemin zijn we erg blij met hem. José is een offensieve linkerverdediger met een enorme drive en iemand die sterk is in de omschakeling. Hij past bij het spel dat we willen spelen."

FC Twente, dat komend seizoen na een jaar in de Eerste Divisie weer op het hoogste niveau uitkomt, haalt met Matos de vierde zomerse versterking binnen. De club voegde eerder Julio Pleguezuelo (Arsenal), Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg) en Lindon Selahi (Standard Luik) aan de selectie toe. Rafik Zekhnini wordt daarnaast weer een jaar gehuurd.