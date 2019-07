Laurent Koscielny lijkt Arsenal na negen jaar te willen verlaten. De aanvoerder heeft donderdag geweigerd om meer te reizen naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp.

"We zijn heel teleurgesteld over het gedrag van Laurent. Het is in strijd met onze instructies. We hopen dit snel op te lossen en geven verder geen commentaar", meldt Arsenal in een verklaring.

De 33-jarige Koscielny speelt sinds de zomer van 2010 voor Arsenal, dat hem voor zo'n 12 miljoen euro overnam van Lorient. Het contract van de verdediger, die de laatste drie seizoenen de vaste aanvoerder was, loopt na dit seizoen af.

In negen seizoenen bij Arsenal kwam Koscielny tot 353 duels en 27 goals namens 'The Gunners'. De laatste weken werd hij door de Engelse tabloids al in verband gebracht met een transfer, waarbij onder meer over een terugkeer naar Frankrijk werd gesproken. Olympique Lyon en zijn oude club Lorient zouden interesse hebben.

Koscielny, die 51 keer voor Frankrijk uitkwam en vorig jaar stopte als international, pakte vier prijzen met Arsenal. Hij won in zowel 2014 als 2015 de FA Cup en het Community Shield met de Londenaren.