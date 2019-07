William Troost-Ekong is blij en trots dat hij met Nigeria tot de laatste vier landen op de Afrika Cup behoort. De geboren Haarlemmer zorgde woensdag tegen Zuid-Afrika voor het winnende doelpunt: 2-1.

"Je droomt ervan om belangrijk te zijn en zeker in de laatste minuut", aldus Troost-Ekong, die zoon is van een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder en in Nederland voor FC Groningen en FC Dordrecht speelde, tegen FOX Sports.

"Bij het juichen vergat ik even dat het een 'Afrikaans' veld was, dus ik maakte bijna een salto toen ik op mijn knieën gleed. Ik ben superblij en heel tevreden dat we zo hard hebben gevochten en toch naar de halve finale gaan."

De verdediger van Udinese scoorde een minuut voor het einde van de wedstrijd van dichtbij na een corner. Samuel Chukwueze had Nigeria op voorsprong gezet en richting de slotfase bracht Bongani Zungu de Zuid-Afrikanen op gelijke hoogte.

"Het was een mooi moment, mijn tweede doelpunt voor Nigeria", aldus Troost-Ekong. "En op een belangrijk moment. We waren ongelukkig bij het tegendoelpunt. Ik ben superblij dat we door naar de volgende ronde zijn."

Ontlading bij William Troost-Ekong na zijn doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Veldwijk baalt van uitschakeling met Zuid-Afrika

De uitschakeling van Zuid-Afrika betekent dat het toernooi ten einde is voor Lars Veldwijk. De spits van Sparta Rotterdam, wiens vader in Zuid-Afrika is geboren, viel in de 86e minuut in tegen Nigeria.

"Als je er op deze manier uit gaat, is dat heel zuur", aldus Veldwijk, die voor en na de wedstrijd contact had met Troost-Ekong. "We hebben shirtje geruild en elkaar even kort gesproken."

De aanvaller speelde tegen Nigeria zijn zevende interland en sluit niet uit dat het daar bij blijft. "Er zal misschien een nieuwe coach en nieuwe spelers komen. Ik zal het bij mijn club moeten laten zien en dan zullen we zien wat ze gaan doen."

In de strijd om een plek in de finale van de Afrika Cup staat Nigeria tegenover Ivoorkust of Algerije. In de andere halve eindstrijd neemt Senegal het op tegen Madagaskar of Tunesië.

Lars Veldwijk in het shirt van Zuid-Afrika tijdens het groepsduel met Namibië. (Foto: Pro Shots)