Frank de Boer heeft Atlanta United in de nacht van woensdag op donderdag naar de halve finales van het Amerikaanse bekertoernooi geloodst. Saint Louis FC werd in de kwartfinales van de US Open Cup met 2-0 verslagen.

Na een doelpuntloze eerste helft werd de score in de 52e minuut geopend door de Argentijn Gonzalo Martínez. Diep in de extra tijd bepaalde de Venezolaan Josef Martínez uit een strafschop de eindstand.

De plek in de kwartfinales van het bekertoernooi was al een unicum voor Atlanta United. Bij de vorige twee deelnames aan de US Open Cup strandde de club uit de staat Georgia in de achtste finales.

De volgende wedstrijd van De Boer met Atlanta United is zondagavond om 21.55 uur (Nederlandse tijd), wanneer de club in competitieverband op bezoek gaat bij de Seattle Sounders.

Na een moeizame start van het seizoen heeft De Boer de weg omhoog gevonden met zijn Amerikaanse club, al werd slechts een van de laatste vier competitieduels gewonnen. Atlanta United bezet de derde plek in de Eastern Conference.

Frank de Boer. (Foto: Pro Shots)