Megan Rapinoe heeft drie dagen na het veroveren van de wereldtitel met de Verenigde Staten opnieuw stevige kritiek op president Donald Trump geuit. De sterspeelster van het Amerikaanse vrouwenelftal benadrukte daarnaast nog een keer dat zij en de rest van het team niet naar het Witte Huis gaan.

"Je politieke boodschap sluit mensen uit", zei Rapinoe woensdag in een interview met CNN, waarin haar gevraagd werd wat ze tegen Trump zou willen zeggen. "Je sluit mij uit, je sluit mensen die op mij lijken uit, je sluit mensen die een andere huidskleur hebben uit en je sluit zelfs Amerikanen die jou misschien wél steunen uit."

Rapinoe, die al langer vecht voor de rechten van onder meer de lhbt-gemeenschap in de VS, sprak zich al eerder uit tegen het beleid van president Trump. De aanvaller zei aan het begin van het WK dat ze zou bedanken voor een huldiging in het Witte Huis, mocht de VS wereldkampioen worden.

De 34-jarige Rapinoe haalde zich daarmee de woede van Trump zelf op de hals. "Ik ben een groot fan van de Amerikaanse voetbalsters, maar Megan moet eerst winnen voordat ze praat", schreef de president op Twitter. "Megan moet respect hebben voor ons land, het Witte Huis en onze vlag."

Megan Rapinoe. (Foto: Pro Shots)

'Als er een uitnodiging komt, zal ik niet gaan'

Hoewel Trump na de veelbesproken uitspraak van Rapinoe liet weten dat het Amerikaanse team hoe dan ook een uitnodiging zou krijgen, is dat er nog niet van gekomen. Ook na de zege op Oranje in de finale (2-0) is de kersverse wereldkampioen nog niet uitgenodigd in het Witte Huis.

"En als die uitnodiging er wel komt, zal ik niet gaan. Hetzelfde geldt voor elk teamgenoot met wie ik het er uitgebreid over heb gehad. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand in het team daar interesse in heeft", aldus Rapinoe.

"Er zijn zoveel andere mensen met wie ik graag betekenisvolle gesprekken zou willen voeren en daadwerkelijk voor veranderingen in Washington kunnen zorgen. Dat doe ik liever dan dat ik naar het Witte Huis ga."

De selectie van de Verenigde Staten wordt woensdag gehuldigd door een zogenoemde 'ticker-tapeparade' in New York. De Amerikaanse vrouwen kroonden zich voor de vierde keer in totaal en voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen.