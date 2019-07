De KNVB heeft de competitiewedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard op zondag 4 augustus verplaatst van 16.45 naar 20.00 uur. Het wordt het eerste Eredivisie-duel dit seizoen op zondagavond.

De wijziging van de wedstrijd in de eerste speelronde is het resultaat van afspraken die clubs onlangs hebben gemaakt om de kwaliteit van de Eredivisie en het betaald voetbal te verbeteren. Nederlandse teams die in Europa actief zijn, hebben in een Europese week het recht hun wedstrijd naar zondag 20.00 uur te verplaatsen.

AZ speelt op donderdag 1 augustus de return tegen het Zweedse BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League en maakt direct van die regeling gebruik. De Alkmaarders hebben nu drie uur meer rust voor hun thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard van drie dagen later.

De competitiewedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht van die zondag is eveneens verplaatst. Het duel in de Hofstad wordt nu niet om 14.30 uur, maar om 16.45 uur gespeeld. Die wijziging komt op het conto van FC Utrecht, dat drie dagen eerder net als AZ in de voorronde van de Europa League speelt.

Ook Ajax, PSV en Feyenoord actief in Europa

Naast AZ en FC Utrecht hebben Ajax, PSV en Feyenoord komend seizoen het recht om hun competitiewedstrijden in een Europese week op zondagavond te spelen. Ajax en PSV beginnen respectievelijk in de derde en tweede voorronde van de Champions League, terwijl Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League instroomt.

De KNVB kwam Ajax vorig seizoen al enkele keren tegemoet vanwege het succes in Europa. De Amsterdammers reikten voor het eerst sinds het seizoen 1996/1997 tot de halve finales van de Champions League, waarop de KNVB besloot de 33e speelronde naar woensdag 15 mei te verplaatsen en Ajax meer rust te geven.

Het is overigens niet de eerste keer in de historie dat er in de Eredivisie op zondagavond wordt gevoetbald. In het seizoen 1996/1997 was dit ook al het geval.