Sarina Wiegman vindt dat er in Nederland nog meer geïnvesteerd moet worden in het vrouwenvoetbal en de opleiding van jonge speelsters. Dat zei de bondscoach van de Oranjevrouwen dinsdag, twee dagen na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten.

"Er is een financiële impuls nodig", zei Wiegman tegen FOX Sports. De bondscoach kreeg dinsdag in Zeist een beeld in de beeldentuin van de KNVB, nadat ze Oranje naar de WK-finale leidde.

Veel speelsters van Eredivisie-clubs spelen nog tegen een onkostenvergoeding, of zijn semiprof. "We moeten de faciliteiten voor voetbalsters top maken", aldus Wiegman. "Ze verdienen een staf die volledige focus heeft op het team en ze zouden een keus moeten kunnen maken om volledig voor het voetbal te gaan."

De Eredivisie voor vrouwen werd in 2007 opgericht. Komend seizoen bestaat de hoogste afdeling nog maar uit acht clubs, nadat Achilles '29 zich dit jaar terugtrok.

"Er zijn afgelopen tien jaar al stappen ingezet, maar nog steeds zijn er geen gelijke kansen voor meisjes en jongens in de opleiding", zei Wiegman. "Dat kan verbeteren."

"Er zijn onwijs veel gepassioneerde mensen die hun hele ziel en zaligheid in de ontwikkeling van de meiden stoppen. Maar zijn kunnen nog heel wat hulp in gebruiken."

Miedema ziet Eredivisie niet snel aansluiten bij Premier League

Oranje-spits Vivianne Miedema is het met haar coach eens. "Alles valt of staat met geld. Dat hebben we al heel vaak geroepen", aldus de spits van Arsenal.

"In Engeland en Spanje is er de laatste jaren veel geld in de competities gestoken. Dan zie je dat de Engelse competitie meteen de beste ter wereld is."

Miedema verwacht niet dat de Eredivisie snel kan aansluiten bij dat niveau. "Dat gaat niet één, twee, drie gebeuren, want het verschil tussen Premier League-clubs en de Eredivisie is bizar groot. Maar er moet wel iets gebeuren in Nederland. Het niveau moet omhoog."

De eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de Eredivisie voor vrouwen is op 23 augustus.

Vivianne Miedema in actie tijdens de WK-finale. (Foto: Pro Shots)