Leroy Fer traint vooralsnog louter met Feyenoord mee om aan zijn revalidatie te werken, maar hoopt deze zomer stiekem toch een contract af te dwingen bij zijn voormalige werkgever. De transfervrije middenvelder ziet een definitieve terugkeer als een "ideaal" scenario.

Afgelopen weekend werd bekend dat de 29-jarige Fer de komende tijd met de ploeg van trainer Jaap Stam meetraint om weer fit te worden. In het kader daarvan is hij ook mee naar het trainingskamp van de Rotterdammers in Oostenrijk.

"Ik speel hier geen wedstrijden", benadrukt Fer in gesprek met het AD. "Maar ik train wel mee. Ik ben de club dankbaar", aldus de elfvoudig Oranje-international, die op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terechtkwam en als zeventienjarige in het eerste elftal debuteerde.

Hoewel Fer sinds zijn vertrek bij Swansea City werkloos en dus gratis in te lijven is, lieten beide partijen zondag nog weten dat er geen sprake van een terugkeer is. Toch lijkt de middenvelder nu iets minder stellig, al richt hij zich voorlopig vooral op zijn revalidatie.

"Ik wil nog niet te veel met de toekomst bezig zijn. Feyenoord geeft me de gelegenheid om fit te worden. Daar ben ik mee bezig. En ideaal zou zijn om terug te keren bij de club waar het allemaal begon. Maar zover is het nog niet."

Leroy Fer maakte zich met zijn overstap naar FC Twente niet populair in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

Fer debuteerde als zeventienjarige voor Feyenoord

Onlangs liep het driejarige contract van Fer bij Swansea af. De Welshe Championship-club nam de Nederlander in de zomer van 2016 definitief over van Queens Park Rangers, dat hem eerder al een seizoen aan 'The Swans' verhuurde.

Fer raakte in januari geblesseerd en speelde sindsdien nog maar één wedstrijd voor Swansea. De club uit Wales besloot het aflopende contract van haar aanvoerder vervolgens niet te verlengen, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Mogelijk ligt die dus in De Kuip, waar hij in 2007 ook debuteerde als profvoetballer. Na 125 officiële wedstrijden vertrok hij naar competitiegenoot FC Twente, om twee jaar later voor een Engels avontuur bij Norwich City te gaan. Na één seizoen bij 'The Canaries' verkaste hij naar QPR.

Leroy Fer speelde in zijn tweede duel voor Feyenoord doelpuntloos gelijk bij VVV. (Foto: Pro Shots)

Eerder stapte Narsingh al van Swansea over naar Feyenoord

Mocht Fer een contract afdwingen bij Feyenoord, dan is hij de tweede speler die deze zomer van Swansea overkomt. Vorige week legde de nummer drie van het voorbije Eredivisie-seizoen namelijk al Luciano Narsingh vast.

Verder werden ook doelman Nick Marsman (FC Utrecht) en Liam Kelly (Reading) vastgelegd. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Robin van Persie, Tonny Vilhena en Jordy Clasie.

Feyenoord speelde tot dusver twee vriendschappelijke wedstrijden; tegen FC Dordrecht werd met 2-1 gewonnen en SCD Putten werd met 6-0 opzijgezet. Aanstaande vrijdag oefent de equipe van Stam tegen Red Bull Salzburg.