FC Utrecht heeft zich dinsdag versterkt met Adrián Dalmau. De spits komt over van Heracles Almelo en tekent een contract tot medio 2022 bij de Domstedelingen. FC Groningen versterkt zich met Charlison Benschop.

De 25-jarige Dalmau, die naar verluidt ook in de belangstelling van sc Heerenveen en Maccabi Tel Aviv stond, is bij Utrecht de opvolger van Cyriel Dessers. De spits maakte maandag juist de overstap naar Heracles.

"Adrián is een echte spits met enorme scoringsdrang en het juiste gevoel voor het doel", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van Utrecht. "Hij speelt met veel energie en is continu een plaag voor verdedigers. Bovendien is Adrián snel, handig met de bal en kan hij geweldig koppen. Hij is een complete spits."

Dalmau begon zijn loopbaan in Spanje, waar hij onder meer uitkwam voor Espanyol en het tweede elftal van Villarreal. In de zomer van 2018 maakte de voormalige jeugdspeler van Real Madrid de overstap naar Heracles, waarbij hij een tweejarig contract tekende.

Adrián Dalmau tekent voor drie jaar bij FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Alleen Tadic en De Jong scoorden vaker

De Spanjaard kende een sterk eerste seizoen bij de Almeloërs. Hij was in 31 competitieduels goed voor negentien treffers en vijf assists.

Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de zevende plek van Heracles in het afgelopen Eredivisie-seizoen. Alleen Dusan Tadic en Luuk de Jong (28 goals) troffen vaker doel.

Met Dalmau haalt Utrecht de vijfde aanwinst met het oog op komend seizoen binnen. De subtopper versterkte zich eerder deze transferperiode met Adam Maher (AZ), Václav Cerny (Ajax), Issah Abass (FSV Mainz 05, gehuurd) en Justin Lonwijk (PSV).

Van Nieff verruilt Heracles voor Hongaarse club

Ook Yoëll van Nieff speelt komend seizoen niet meer in Almelo. De 26-jarige middenvelder verruilt al na één seizoen Heracles voor het Hongaarse Puskás Akadémia FC.

"Yoëll heeft zich het afgelopen seizoen voor honderd procent ingezet voor Heracles Almelo", zegt technisch manager Tim Gilissen. "Desondanks is de samenwerking op sportief vlak niet verlopen zoals beide partijen graag hadden gezien." Van Nieff kwam vorige zomer over van FC Groningen.

FC Utrecht is nog tot en met 14 juli op trainingskamp in Duitsland. De ploeg van trainer John van den Brom begint het seizoen op donderdag 25 juli met de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. De tegenstander is nog niet bekend.

Spits Benschop tekent bij Groningen

FC Groningen versterkt de aanval met de 29-jarige Benschop. De spits wordt transfervrij overgenomen van het Duitse FC Ingolstadt, dat hem het afgelopen half jaar nog verhuurde aan De Graafschap.

Benschop speelde in Nederland eerder voor RKC Waalwijk en AZ en kwam verder uit voor Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, FC Ingolstadt en Stade Brest. De viervoudig international van Curaçao tekent bij Groningen voor twee seizoenen.

"Na het aantrekken van Marco van Duin en verdediger Bart van Hintum hebben we met Charlison opnieuw een speler met ervaring aan ons weten te binden", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Hij is een sterke spits, die met zijn type spel prima bij ons past."

Ook versterkingen bij Emmen en Fortuna

FC Emmen heeft al de tiende versterking van het seizoen binnen. De Eredivisionist neemt Nikolai Laursen over van PSV. De Deense linkspoot tekent voor drie seizoenen.

Laursen speelde tussen 2015 en 2018 vijftig duels voor Jong PSV en scoorde daarin elf keer. Afgelopen seizoen kwam de 21-jarige aanvaller in eigen land op huurbasis uit voor Brøndby IF. De 28-voudig jeugdinternational trainde de afgelopen periode mee bij Fortuna Sittard, maar kiest voor Emmen.

Fortuna Sittard voegt de Spanjaard Alex Carbonell toe aan de selectie. De 21-jarige middenvelder wordt gehuurd van Valencia, waar hij in het tweede elftal speelde.

Carbonell maakte deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona en kwam later via Reus en Córdaba bij Valencia terecht. Fortuna huurt de speler voor één seizoen.