FC Utrecht heeft zich dinsdag versterkt met Adrián Dalmau. De spits komt over van Heracles Almelo en tekent een contract tot medio 2022 bij de Domstedelingen.

De 25-jarige Dalmau, die naar verluidt ook in de belangstelling van sc Heerenveen en Maccabi Tel Aviv stond, is bij Utrecht de opvolger van Cyriel Dessers. De spits maakte maandag juist de overstap naar Heracles.

"Adrián is een echte spits met enorme scoringsdrang en het juiste gevoel voor het doel", aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van Utrecht. "Hij speelt met veel energie en is continu een plaag voor verdedigers. Bovendien is Adrián snel, handig met de bal en kan hij geweldig koppen. Hij is een complete spits."

Dalmau begon zijn loopbaan in Spanje, waar hij onder meer uitkwam voor Espanyol en het tweede elftal van Villarreal. In de zomer van 2018 maakte de voormalige jeugdspeler van Real Madrid de overstap naar Heracles, waarbij hij een tweejarig contract tekende.

Adrián Dalmau tekent voor drie jaar bij FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Alleen Tadic en De Jong scoorden vaker

De Spanjaard kende een sterk eerste seizoen bij de Almeloërs. Hij was in 31 competitieduels goed voor negentien treffers en vijf assists, waarmee hij een belangrijke bijdrage had aan de zevende plek van Heracles in het afgelopen Eredivisie-seizoen. Alleen Dusan Tadic en Luuk de Jong (28 goals) troffen vaker doel.

Met Dalmau haalt Utrecht de vijfde aanwinst met het oog op komend seizoen binnen. De subtopper versterkte zich eerder deze transferperiode met Adam Maher (AZ), Václav Cerny (Ajax), Issah Abass (FSV Mainz 05, gehuurd) en Justin Lonwijk (PSV).

FC Utrecht is nog tot en met 14 juli op trainingskamp in Duitsland. De ploeg van trainer John van den Brom begint het seizoen op donderdag 25 juli met de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. De tegenstander is nog niet bekend.