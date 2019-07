Technisch directeur Leonardo van Paris Saint-Germain heeft uitgesloten dat de club zich deze zomer gaat versterken met Ajacied Matthijs de Ligt. De Braziliaan zegt bovendien open te staan voor een vertrek van sterspeler Neymar, die maandag niet kwam opdagen op de training.

"De Ligt zal niet naar PSG komen", zegt Leonardo dinsdag in een interview met Le Parisien. "Hij is een geweldige speler, maar dit is geen goed moment om een grote investering te doen. We hebben geen envelop met daarin 200 miljoen euro om uit te geven. We moeten rustig blijven."

De Ligt werd vorige maand regelmatig in verband gebracht met een transfer naar PSG, maar de laatste weken is dat al een stuk minder. Het lijkt er op dit moment op dat de negentienjarige aanvoerder van Ajax voor een vertrek naar Juventus staat, al zijn de Amsterdammers en de 'Oude Dame' nog niet akkoord over een transfer.

Het contract van De Ligt bij Ajax loopt nog door tot medio 2021. De centrale verdediger, die in juni nog met het Nederlands elftal in actie kwam in de finaleronde van de Nations League, meldde zich maandag voor het eerst na zijn vakantie op de training van Ajax.

De toekomst van Matthijs de Ligt is nog altijd ongewis. (Foto: Pro Shots)

Neymar mag bij goed bod vertrekken

Ondertussen draait het bij PSG vooral om sterspeler Neymar. Er waren al langer geruchten dat de Braziliaan weg wilde bij de Franse topclub en die werden min of meer bevestigd toen hij maandag niet kwam opdagen op de training.

"Het is voor iedereen duidelijk dat hij weg wil, maar hij had maandag wel op de training moeten verschijnen", zegt Leonardo. "Het belangrijkste is dat hij nog een driejarig contract bij ons heeft en we nog geen bod hebben ontvangen. Een vertrek is daardoor onbespreekbaar."

Volgens Spaanse media zou FC Barcelona wel oren hebben naar een terugkeer van Neymar, die tussen 2013 en 2017 voor de Catalanen speelde. Leonardo bevestigt dat Barcelona inderdaad een gegadigde is om Neymar over te nemen.

"We hebben contact met Barcelona gehad, meer niet. Ze zeiden dat ze graag willen kopen, maar zo ver is het in mijn ogen nog lang niet. Neymar mag vertrekken als er een goed bod komt, maar tot op de dag van vandaag is er nog niemand die hem daadwerkelijk wil kopen."