Tunesië en Ivoorkust hebben zich maandag als laatsten voor de kwartfinales van de Afrika Cup in Egypte geplaatst. Beide landen deden dat met een zwaarbevochten zege.

De Tunesiërs leken in Ismailia tegen Ghana op weg naar de winst door een doelpunt van Taha Yassine Khenissi, die in de 73e minuut via de binnenkant van de paal afrondde.

In de extra tijd werd het alsnog 1-1 door een eigen doelpunt van Rami Bedoui, waarna in de verlenging niet gescoord werd en er dus strafschoppen moesten worden genomen. In de penaltyreeks was de Ghanees Caleb Ekuban de enige die miste.

Sinds de Afrika Cup-winst in 2004 kwam Tunesië in zeven deelnames niet meer verder dan de kwartfinales. Om ditmaal wél de laatste vier te halen, moeten 'De Adelaars van Carthago' afrekenen met de verrassende debutant Madagaskar, dat zondag Congo versloeg.

Voor Ghana betekent de nederlaag tegen Tunesië dat het land voor het eerst in jaren niet bij de beste vier hoort op de Afrika Cup. 'The Black Stars' wonnen het toernooi in 1963, 1965, 1978 en 1982.

Zaha schiet Ivoorkust naar winst

Bij Mali-Ivoorkust maakte Wilfried Zaha een kwartier voor tijd het enige doelpunt: 0-1. De aanvaller van Crystal Palace, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Arsenal, profiteerde van een verdedigingsfout en schoot koel binnen.

In de kwartfinales neemt Ivoorkust, waar ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon in de basis stond, het op tegen Algerije. De Algerijnen waren zondag met 3-0 te sterk voor Guinea door doelpunten van Youcef Belaïli, Riyad Mahrez en Adam Ounas.

Ivoorkust pakte in het verleden twee keer de eindzege op de Afrika Cup. De Ivorianen waren in 1992 en 2015 de beste van Afrika en beide keren werd er in finale gewonnen van Ghana.

Eerder bereikten Benin, Senegal (Uganda), Nigeria, Zuid-Afrika en Madagaskar al de kwartfinales op deze editie van de Afrika Cup. De eerste wedstrijden zijn woensdag.