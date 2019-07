Neymar heeft maandag speculaties over een vertrek bij Paris Saint-Germain gevoed. De sterspeler is niet komen opdagen in Parijs, meldt de Franse topclub in een verklaring.

De 27-jarige Neymar wordt begeerd door FC Barcelona en staat zelf ook open voor een transfer. Twee jaar geleden verruilde hij Camp Nou voor een bedrag van 220 miljoen euro juist nog voor PSG.

De Braziliaanse aanvaller had zich maandag na zijn vakantie moeten melden bij de kampioen van Frankrijk. "Neymar was er vandaag niet, zonder toestemming te hebben gekregen van de club. Paris Saint-Germain betreurt deze situatie en zal passende maatregelen nemen", staat in de verklaring van PSG.

De vader van Neymar herkent zich overigens niet in de verklaring van PSG. Hij stelt dat de absentie van zijn zoon geen verrassing is voor de club en dat Neymar geen kwade bedoelingen heeft.

"Een jaar geleden was al bekend dat hij verplichtingen bij zijn voetbalschool had. Daar kunnen we niets aan veranderen. Zo simpel is het. Er is niets aan de hand en PSG weet ervan", zegt hij bij FOX Brazil.

Neymar viert een doelpunt namens Paris Saint-Germain met ploeg- en landgenoot Dani Alves. (Foto: Pro Shots)

Neymar kent goede statistieken bij PSG

Sinds zijn komst naar PSG in 2017 kwam Neymar tot 58 officiële duels, waarin hij 51 keer scoorde en 29 assists gaf. Hij veroverde twee landstitels met de club.

Tussen 2013 en 2017 kwam de 97-voudig international van Brazilië, die de afgelopen weken wegens een enkelblessure ontbrak op de Copa América, uit voor Barcelona. Met de Spaanse topclub pakte hij tien prijzen.

Neymar haalde de laatste weken vaker het nieuws met randzaken. Ruim een maand geleden werd de vedette door een vrouw beschuldigd van verkrachting. Hij moest daardoor voor de rechter verschijnen.