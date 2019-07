Feyenoord heeft de derde versterking voor komend seizoen binnen. De Rotterdammers namen maandag de Ierse middenvelder Liam Kelly over van het Engelse Reading.

Kelly wordt bij Feyenoord herenigd met Jaap Stam, die tussen 2016 en 2018 de manager was van Reading en deze zomer Giovanni van Bronckhorst opvolgde als trainer in De Kuip.

De 23-jarige Kelly tekent een contract voor twee jaar tot de zomer van 2021 bij Feyenoord, dat een transfersom dient te betalen omdat hij nog een eenjarige verbintenis had bij Reading.

"Liam is een technisch verfijnde speler met veel potentie. Iemand die goed past bij de manier waarop wij willen gaan voetballen", is Stam op de site van Feyenoord lovend over de nieuwste aanwinst.

"Ik ken hem natuurlijk goed. Ik heb fijn met hem samengewerkt en weet wat hij kan. Hier bij Feyenoord wordt hij uiteraard een van de jongens van de groep. De komende tijd kan hij zich net als alle andere spelers laten zien en bewijzen."

Kelly stond al zijn hele leven onder contract bij Reading. Nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen, debuteerde hij in augustus 2016 in het eerste elftal van de 'Royals'.

De eenmalig international van Ierland speelde in totaal 94 officiële wedstrijden, waarvan 82 in het Championship (het tweede niveau in Engeland) voor Reading. Hij maakte daarin negen doelpunten en leverde evenveel assists.

Kelly, die rugnummer 8 overneemt van de naar Southampton teruggekeerde Jordy Clasie, is de eerste Ierse speler bij Feyenoord sinds David Connolly, die tussen 1997 en 2001 in Rotterdam actief was.

Feyenoord legde eerder de transfervrije reservedoelman Nick Marsman en aanvaller Luciano Narsingh vast. Mogelijk komt daar Leroy Fer bij. De middenvelder traint de komende tijd mee met de selectie om verder te revalideren van een blessure.