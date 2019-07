Dusan Tadic heeft maandag zijn toekomst voor de komende jaren aan Ajax verbonden. De sterspeler verlengt zijn contract met één seizoen tot medio 2023 en gaat vervolgens tot minimaal 2026 aan de slag als trainer in Amsterdam.

De dertigjarige Tadic heeft een uitstekend seizoen met Ajax achter de rug. Mede dankzij de grote inbreng van de Serviër pakte de ploeg van coach Erik ten Hag de landstitel, de TOTO KNVB Beker en werd de Champions League-finale op een haar na gemist.

Tadic, die vorig jaar zomer voor ruim 11 miljoen euro werd overgenomen van Southampton, had met 38 doelpunten en 24 assists in 56 officiële wedstrijden een groot aandeel in het succes.

De contractverlenging bij Ajax betekent dat Tadic zijn loopbaan in 2023 vrijwel zeker afsluit in de Johan Cruijff ArenA en daarna wordt opgeleid tot trainer op sportcomplex De Toekomst.

In 2006 begon de carrière van Tadic bij het Servische Vojvodina, waarna FC Groningen hem in 2010 naar Nederland haalde. De aanvaller vertrok na twee jaar naar FC Twente en belandde vorig jaar na vier seizoenen Southampton dus bij Ajax.

Dusan Tadic had vorig seizoen een groot aandeel in het succes van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Houd van de filosofie van Ajax'

Tadic is blij met zijn contract en kijkt er al naar uit om trainer te worden. "Er is geen betere plaats om te beginnen dan hier. Ik houd van de filosofie van Ajax en de manier van denken. Dat was voor mij ook de reden om hier te tekenen."

De toezegging van Tadic is goed nieuws voor Ajax, waar eerder doelman André Onana en linksback Nicolás Tagliafico al aangaven deze zomer te blijven in de Johan Cruijff ArenA.

Van de basisploeg van vorig seizoen vertrok Frenkie de Jong naar FC Barcelona en staat ook Matthijs de Ligt op het punt om een transfer te maken. De aanvoerder is naar verluidt op weg naar Juventus.

Verder staat achter een aantal namen nog een vraagteken. Onder anderen Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres worden in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar vooralsnog is het rond die spelers relatief rustig.