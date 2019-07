FC Utrecht neemt Václav Cerny over van Ajax. De 21-jarige Tsjechische aanvaller tekent een contract voor drie jaar tot de zomer van 2022 in Stadion Galgenwaard.

FC Utrecht betaalt een transfersom van 750.000 euro voor Cerny, die bij Ajax nog een eenjarige verbintenis had, maar komend seizoen in Amsterdam niet op veel speeltijd kon rekenen.

“Václav is een speler met extra kwaliteiten, die onze selectie weer zal versterken. De afgelopen periode zijn we intensief bezig geweest met deze transfer, dus het is mooi om te zien dat nu de handtekeningen onder het contract staan", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam maandag op de site van FC Utrecht.

"Ondanks meerdere opties, waaronder ook een aantal buitenlandse clubs, kiest Václav voor het plan wat we bij FC Utrecht voor ogen hebben met hem. Dat zegt ook iets over zijn drive en sportieve ambities. Hij is een technisch vaardige speler met snelheid, die niet alleen een doelpunt kan voorbereiden, maar ook zelf doelpunten kan maken."

In totaal 29 wedstrijden voor Ajax

Cerny verruilde in 2013 de jeugdopleiding van FK Príbram uit zijn geboorteland voor die van Ajax en debuteerde op 15 augustus 2015 in de competitiewedstrijd thuis tegen Willem II (3-0) in het eerste elftal van de Amsterdammers.

De linksbenige buitenspeler speelde in totaal 29 officiële wedstrijden in het vlaggenschip van Ajax. Hij maakte daarin vier doelpunten en leverde zes assists.

Cerny is alweer de vierde versterking voor FC Utrecht. Eerder werden Adam Maher (AZ), Issah Abass (FSV Mainz 05, gehuurd) en Justin Lonwijk (PSV) vastgelegd.

FC Utrecht, dat komend seizoen wordt gecoacht door John van den Brom, raakte daarentegen al wel Nick Marsman (Feyenoord), Timo Letschert (Sassuolo, was gehuurd), Cyriel Dessers (Heracles Almelo), Nicolas Gavory (Standard Luik) en Lukas Görtler (FC St. Gallen) kwijt.