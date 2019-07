Heracles Almelo heeft de selectie maandag versterkt met Cyriel Dessers. De spits komt over van FC Utrecht en tekent een contract voor drie jaar bij de Almeloërs. FC Emmen legde doelman Stefan van der Lei voor een jaar vast.

De 24-jarige Dessers maakte in de zomer van 2017 de overstap van NAC Breda naar Utrecht, maar hij wist de verwachtingen vaak niet waar te maken bij de Domstedelingen. De Belg speelde in twee seizoenen 56 officiële wedstrijden voor Utrecht en trof negentien keer doel.

Vorig seizoen stond hij lang aan de kant door een zware knieblessure. Dessers had bij Utrecht nog de beschikking over een contract tot medio 2020, met de optie voor nog een seizoen.

"Dit voelt als een nieuw avontuur", zegt Dessers op de site van Heracles. "Mijn stijl van voetballen past bij de filosofie, namelijk aanvallend willen spelen. Ik ben blij dat ik hier nu ben en wil graag laten zien wat ik kan. In België zouden we zeggen dat ik veel goesting heb om te beginnen; ik heb er heel veel zin in en ben er klaar voor."

Cyriel Dessers. (Foto: Pro Shots)

'Cyriel staat al lang op onze radar'

Dessers begon zijn loopbaan in het Belgische Leuven en speelde in zijn geboorteland ook voor Lokeren, waarna hij in de zomer van 2016 bij NAC tekende. Hij had met 29 doelpunten in veertig officiële wedstrijden een cruciale bijdrage aan de promotie van de Brabanders naar de Eredivisie.

"Cyriel staat al lang op onze radar", zegt technisch manager Tim Gilissen van Heracles. "Dat hij nu in ons zwart-witte shirt komt spelen is daarom extra prettig. Cyriel past goed bij onze manier van voetballen. Dat ook hij heel bewust voor Heracles kiest als volgende stap in zijn carrière is een goed teken."

Dessers is niet de enige aanvaller die vertrekt bij FC Utrecht, want de subtopper heeft ook Lukas Görtler verkocht. De Duitser gaat aan de slag bij het Zwitserse FC St. Gallen. Görtler speelde sinds de zomer van 2017 voor Utrecht en kwam in 52 officiële duels slechts tot twee doelpunten.

"De hevige concurrentie in de selectie wakkerde bij Lukas de wens aan te vertrekken", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht. "Lukas heeft aangegeven dat in zijn ogen het perspectief op speeltijd minder is dan hij in deze fase van zijn loopbaan wenst. FC St. Gallen heeft een passende oplossing geboden."

Van der Lei keert terug bij Emmen

Voor de 26-jarige Van der Lei betekent de transfer een terugkeer bij Emmen. In het seizoen 2014/2015 werd hij door FC Groningen een half jaar verhuurd aan de club uit Drenthe, al keepte hij toen geen enkele wedstrijd.

"Ik heb het afgelopen half jaar met veel enthousiasme getraind met de selectie", aldus Van der Lei op de site van Emmen. "Nu is het zover dat ik een contract heb kunnen tekenen. Ik hoop dat ik de club dit seizoen kan helpen om opnieuw handhaving veilig te stellen."

De geboren Groninger, die nog geen wedstrijd in de Eredivisie speelde, vertrok vorig jaar naar het Zweedse Dalkfurd FF. Daar liep zijn contract begin dit jaar af. Hij moet bij Emmen de concurrentiestrijd aangaan met Matthias Hamrol, Dennis Telgenkamp en Robin Jalving.

Van der Lei is voor FC Emmen al de negende versterking voor komend seizoen. De club legde eerder al Leon Sopic, Matthias Hamrol, Marko Kolar, Jan-Niklas Beste, Desevio Payne, Ferhat Görgülü, Lorenzo Burnet en Filip Ugrinic vast.