Gabriel Jesus heeft zondag zijn excuses aangeboden vanwege zijn wangedrag nadat hij rood kreeg in de finale van de Copa América. Met tien man was Brazilië in de eindstrijd met 3-1 te sterk voor Peru.

Een kwartier voor het einde kreeg Jesus bij een 2-1-voorsprong zijn tweede gele kaart. De spits van Brazilië protesteerde hevig en verliet het veld in tranen. Op weg naar de kleedkamer trapte hij tegen een bidon, sloeg hij hard op de dug-out van de vierde official en duwde hij het beeldscherm van de VAR bijna omver.

"Ik zal voortaan saai en braaf zijn. Ik wil me verontschuldigen, vooral voor de kinderen die het hebben gezien", zei Jesus tegen het Braziliaanse medium Globo. "Ik had iemand kunnen bezeren en ben opgelucht dat dat niet gebeurd is."

De spits van Manchester City kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij er bij een luchtduel stevig in ging en een Peruaanse verdediger in de rug sprong. Met een fraaie assist en een goal had Jesus een groot aandeel in de 3-1-zege van Brazilië in het Maracana-stadion in Rio de Janeiro.

"Ik was erg boos en emotioneel na de rode kaart die in mijn ogen onterecht was. We waren aan de winnende hand, maar door mijn rode kaart kregen we het nog moeilijk in de slotfase. Gelukkig hebben we toch gewonnen", aldus de 22-jarige aanvaller.

Jesus snoert critici de mond met sterk optreden

Met zijn sterke optreden in de finale tot aan zijn rode kaart, snoerde Jesus zijn critici de mond. De spits had in vijf eerdere wedstrijden op de Copa América maar één keer gescoord.

"Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten, die hebben mij zo ver gebracht. Er zijn tijden van kritiek en van lof. Ik blijf gewoon mijn uiterste best doen op het veld in de wetenschap dat je succes niet altijd in eigen handen hebt."

Brazilië won de Copa América voor de negende keer op rij. In de zomer van 2020 wordt de 47e editie van het toernooi gespeeld met Argentinië en Colombia.

Arbiter Roberto Tobar toont Gabriel Jesus de rode kaart. (Foto: Pro Shots)