Bondscoach Tite van het Braziliaanse elftal heeft zich geërgerd aan de kritiek van Lionel Messi op de arbitrage tijdens de Copa América. De keuzeheer, die zondagavond met zijn ploeg het toernooi won door Peru met 3-1 te verslaan, vindt dat de sterspeler van Argentinië beter op zijn woorden moet letten.

Messi was al kritisch na de verloren halve finale tegen Brazilië en deed daar na de gewonnen troostfinale tegen Chili, waarin de 32-jarige aanvaller van FC Barcelona de tweede rode kaart uit zijn carrière kreeg, nog een schepje bovenop door de arbitrage te betichten van corruptie.

Volgens Messi zouden de scheidsrechters op de Copa América op de hand zijn van gastland Brazilië. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar stelde bovendien dat zijn omstreden rode kaart tegen Chili een gevolg was van zijn eerdere kritische uitspraken op de arbitrage.

"Messi moet meer respect tonen en het accepteren als hij een wedstrijd verliest", zei Tite na de gewonnen finale in Rio de Janeiro tegen de aanwezige media. "We deden niks verkeerd in onze wedstrijd tegen Argentinië. Ik vind ook dat Messi te zwaar werd bestraft tegen Chili, maar hij moet oppassen met wat hij zegt."

Richarlison en doelman Alisson vieren feest met de fans. (Foto: Pro Shots)

Alves hoopt dat niemand uitspraken Messi serieus neemt

Dani Alves, die tussen 2008 en 2016 met Messi samenspeelde bij FC Barcelona, sloot zich aan bij zijn bondscoach. De 36-jarige rechtsback hoopt dat niemand de uitspraken van zijn voormalige ploeggenoot al te serieus neemt.

"Ik ben het niet eens met wat Messi zei", aldus Alves. "We zijn professionals die hard hebben gewerkt en gevochten om het toernooi te winnen. We hebben Argentinië terecht verslagen in de halve finale. Dit is een heel speciale prestatie en we moeten ons niet bezighouden met wat andere mensen zeggen, ook al is het Messi."

Brazilië, dat de finale tegen Peru met tien man eindigde na een rode kaart voor Gabriel Jesus (twee keer geel), wist de Copa América voor de negende keer in de historie te winnen. De 'Goddelijke Kanaries' wonnen het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen deze eeuw ook in 2004 en 2007.