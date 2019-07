Mexico heeft voor de achtste keer de eindzege in de Gold Cup voor zich opgeëist. In de finale werd met 1-0 gewonnen van gastland de Verenigde Staten.

Met acht eindzeges is Mexico de recordwinnaar van het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. De VS volgt met zes titels, waaronder de vorige in 2017. Eenmaal ging de eindwinst naar Canada.

Jonathan dos Santos kroonde zich op het Soldier Field in Chicago tot matchwinner. De aanvallende middenvelder, die ironisch genoeg in de VS speelt bij Los Angeles Galaxy, maakte twintig minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

Dos Santos plaatste de bal fraai via de onderkant van de lat in het doel, na goed terugleggen met de hak van Raúl Jiménez.

Bij Mexico bleef PSV-middenvelder Erick Gutiérrez de hele wedstrijd op de bank. Oud-PSV'ers Andrés Guardado en Héctor Moreno stonden wel aan de aftrap. De Amerikanen begonnen met onder anderen oud-AZ-spits Jozy Altidore en voormalig Vitesse-verdediger Matt Miazga in de basis.

Jonathan dos Santos (6) viert zijn winnende treffer tegen de VS. (Foto: Pro Shots)