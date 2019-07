Frank de Boer heeft met Atlanta United in MLS niet kunnen winnen van New York Red Bulls. Mede door twee doelpunten in blessuretijd van beide ploegen eindigde het duel in 3-3.

Josef Martínez leek Atlanta in de eerste minuut van de blessuretijd de zege te schenken door met het hoofd de 3-2 voor zijn rekening te nemen. Een minuut later was het via de Engelse spits Bradley Wright-Phillips wederom gelijk: 3-3.

De landskampioen, die drie dagen geleden nog met liefst 5-1 ten onder ging tegen Chicago Fire, was voor eigen publiek al na tien minuten op voorsprong gekomen dankzij Justin Meram.

Daniel Royer en Brian White zorgden daarna voor een voorsprong voor de ploeg uit New York City. Martinez schoot Atlanta tien minuten voor tijd uit een strafschop op gelijke hoogte, waarna beide ploegen nog een keer scoorden.

Atlanta blijft door het derde gelijkspel van dit seizoen steken op de derde plaats in de Eastern Conference, met vijf punten achterstand op koploper Philadelphia Union. Die ploeg heeft wel een duel meer gespeeld.