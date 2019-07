Algerije heeft zich zondag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Eerder op de avond schaarde debutant Madagaskar zich dankzij een nieuwe stunt eveneens onder de laatste acht op het toernooi in Egypte.

In Cairo hadden de Algerijnen weinig moeite met Guinee. Halverwege was het 1-0 dankzij Youcef Belaïli. Na rust voerden sterspeler Riyad Mahrez en Adam Ounas de score verder op.

Dankzij de overwinning blijft Algerije in de race om voor de derde keer in de geschiedenis de Afrika Cup-finale te halen. In 1980 werd de eindstrijd verloren en in 1990 werd het toernooi in eigen land gewonnen.

In de strijd om een plek in de halve finales stuiten de Noord-Afrikanen op Mali of Ivoorkust. Die landen staan maandag tegenover elkaar. Ghana-Tunesië is later op die dag het laatste achtstefinaleduel.

De Afrika Cup staat altijd garant voor mooie plaatjes van supporters. (Foto: Pro Shots)

Madagaskar klopt Congo na penalty's

Ghana of Tunesië is de volgende tegenstander van Madagaskar, dat DR Congo verraste. Na zowel de reguliere speeltijd als de verlenging was de stand 2-2, waarna strafschoppen de beslissing brachten.

Ibrahim Amada opende na negen minuten namens Madagaskar de score in het Egyptische Alexandrië. Ruim tien minuten later kwam Congo op gelijke hoogte via een kopbal van Cédric Bakambu.

Een klein kwartier voor tijd bezorgde Faneva Andriatsima Madagaskar opnieuw de voorsprong door met een duik een voorzet binnen te koppen. De Malagassiërs leken op weg naar de winst, maar vlak voor tijd kopte Chancel Mbemba de Congolezen toch nog langszij.

In de verlenging werd er niet gescoord, waardoor er strafschoppen aan te pas moesten komen. Daarin was Madagaskar met 4-2 te sterk voor DR Congo, voor wie Marcel Tisserand en Yannick Bolasie misten.

Madagaskar doet voor de eerste keer mee aan de Afrika Cup. In de groepsfase stuntte de ploeg van de Franse bondscoach Nicolas Dupuis al tegen Nigeria (2-0). Eerder bereikten Senegal, Benin, Nigeria en Zuid-Afrika de kwartfinales.

Madagaskar viert de openingstreffer van Ibrahim Amada. (Foto: Pro Shots)