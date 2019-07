Leroy Fer traint de komende tijd mee met Feyenoord. De 29-jarige middenvelder, die zonder club zit, wil bij zijn oude werkgever verder revalideren van een blessure.

Fer reist maandag met de selectie van de nieuwe trainer Jaap Stam af naar Oostenrijk voor een trainingskamp. De Rotterdammers spelen daar vrijdag een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

Zowel Fer als Feyenoord benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een contractuele situatie, waardoor een terugkeer in De Kuip voorlopig uitgesloten is.

Fer beschikte over een aflopend contract bij Swansea City. Hij kwam sinds februari bijna niet meer in actie voor de Championship-club en deed alleen in april zes minuten mee in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town (0-1).

Fer speelde tussen 2007 en 2011 in het eerste elftal van Feyenoord. Hij kwam in die periode tot in totaal 125 officiële wedstrijden, waarin hij zestien doelpunten maakte en veertien assists leverde.

De elfvoudig international van het Nederlands elftal (één doelpunt) vertrok in de zomer van 2011 naar FC Twente en droeg daarna ook nog het shirt van Norwich City, Queens Park Rangers en dus Swansea City.

Feyenoord heeft al twee oefenwedstrijden achter de rug. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie won met 0-6 van de amateurs van SDC Putten en met 1-2 van Eerste Divisionist FC Dordrecht.