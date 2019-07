Paris Saint-Germain heeft zondag de transfer van Mitchel Bakker afgerond. De verdediger komt zoals bekend transfervrij over van Ajax. Heracles Almelo versterkte de selectie met de Serviër Adrian Szöke.

Bakker zou eigenlijk in januari al naar PSG vertrekken, maar het papierwerk was niet voor de transferdeadline afgerond. Hij moest zijn transfer naar de Franse topclub daardoor met enkele maanden uitstellen.

De negentienjarige Bakker heeft een vierjarig contract getekend bij PSG, waar hij begin dit jaar al medisch gekeurd werd. Zijn contract bij Ajax is ondertussen afgelopen en daardoor ontvangen de Amsterdammers geen transfersom.

Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde slechts twee wedstrijden in de hoofdmacht. Hij maakte eind september vorig jaar zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Te Werve (0-7-winst) en speelde eind oktober ook negentig minuten in het bekerduel met Go Ahead Eagles (3-0-zege).

De linkervleugelverdediger speelde het afgelopen seizoen vooral wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam tot 22 wedstrijden voor de beloften.

Heracles legt Szöke vast, Van Nieff staat voor vertrek

De 21-jarige Szöke komt over van FC Köln en tekent een tweejarig contract bij Heracles, met de optie voor nog een seizoen. De aanvallende middenvelder staat sinds 2016 onder contract bij Köln en speelde het afgelopen seizoen voor het tweede elftal van de Duitse club, dat uitkomt in Regionalliga West.

"Adrian heeft in het tweede elftal van FC Köln laten zien dat hij aanvallend sterk is", zegt technisch manager Tim Gilissen op de site van Heracles. "Adrian kan op meerdere posities op het middenveld en in de aanval uit de voeten en heeft een neus heeft voor de goal. We verwachten dat hij hier de volgende stap in zijn carrière kan maken."

Szöke, die afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden kwam en twaalf keer scoorde, verwacht eveneens veel van zijn periode bij Heracles. "Deze stap betekent veel voor mij. Als jonge speler verwacht ik me goed te kunnen ontwikkelen. Veel aanvallers hebben dat in het verleden al bewezen, nu is het aan mij."

De komst van Szöke betekent voor Heracles de vierde zomerse versterking. De Almeloërs legden eerder Ajacieden Navajo Bakboord en Teun Bijleveld en Orestis Kiomourtzoglou (Unterhaching) vast.

Tegenover de komst van Szöke staat het aanstaande vertrek van Yoëll van Nieff, die van Heracles toestemming heeft gekregen om een transfer af te ronden. De middenvelder wordt in verband gebracht met FC Emmen.