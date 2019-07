Bondscoach Clarence Seedorf vindt dat Kameroen zaterdag simpelweg niet secuur genoeg speelde om de kwartfinales van de Afrika Cup te bereiken. De 'Ontembare Leeuwen' verloren in een spectaculaire wedstrijd met 3-2 van Nigeria.

"Sommige fouten kun je je gewoon niet veroorloven tegen bepaalde spitsen. Daar is het vooral mis gegaan. Vooral in de eerste helft maakten we heel veel foutjes en dat bracht Nigeria in de wedstrijd", concludeerde Seedorf in gesprek met FOX Sports.

Kameroen herstelde zich in het Alexandria Stadium van een vroege achterstand en stond halverwege met 2-1 voor. Na rust ging het alsnog mis voor de titelverdediger, waar Ajacied André Onana het doel verdedigde. Odion Ighalo maakte in de 63e minuut de 2-2 en drie minuten later viel ook de 3-2.

"De 1-0 maakte ons een beetje wakker, want het werd daarna beter. De tweede helft speelden we te afwachtend en dat was niet de bedoeling. Het was een open wedstrijd die alle kanten op kon, dus ik denk dat we met onze fouten een hoge prijs hebben betaald."

De teleurstelling was groot bij Kameroen na de uitschakeling. (Foto: Pro Shots)

'Defensief was het minder dan in groepsfase'

Zo kwam er voor Kameroen al na vier wedstrijden een actie aan de Afrika Cup, die rommelig begon door een conflict met de nationale voetbalbond over premies. De ploeg van Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert won in Egypte alleen van Guinea-Bissau (2-0) en speelde verder doelpuntloos gelijk tegen Benin en Ghana.

"Aanvallend hebben we verbeterd wat we moesten verbeteren, maar in defensief opzicht was het wat minder dan in de eerste drie wedstrijden", bekende Seedorf. "Het is jammer dat we niet verder gaan, want ik had deze ploeg verder willen zien groeien in het toernooi. Ik heb de jongens wel bedankt, want ze hebben hard gewerkt en bij vlagen goed gevoetbald dit toernooi."

Ook Marokko, Oeganda en gastland Egypte strandden in de achtste finales van de Afrika Cup. De andere wedstrijden in de strijd om een plek bij de laatste acht zijn Madagascar-Congo, Algerije-Guinea, Mali-Ivoorkust en Ghana-Tunesië.