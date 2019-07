Lionel Messi kookte zaterdagavond van woede na zijn rode kaart in de troostfinale van Argentinië tegen Chili (2-1-winst) op de Copa América. De aanvaller, die in de eerste helft uit het veld werd gestuurd na een ruzie met Gary Medel, denkt hij een bewust doelwit was van de arbitrage.

Chili-aanvoerder Medel zocht Messi na een sprintduel op en leek de sterspeler van de Argentijnen een kleine kopstoot te geven. Veel gebeurde er verder niet, maar scheidsrechter Mario Díaz de Vivar besloot beide spelers van het veld te sturen in São Paulo.

Voor Messi was het pas de tweede rode kaart in zijn loopbaan. In zijn debuutwedstrijd voor Argentinië in 2005 kreeg de aanvaller van FC Barcelona een minuut na zijn invalbeurt tegen Honduras een rode kaart. Zijn prent tegen Chili zette meer kwaad bloed bij de 32-jarige Messi, die na afloop zelfs weigerde zijn medaille op te halen.

"Dit gebeurt zo vaak in een wedstrijd", zei de furieuze aanvoerder van de Argentijnen volgens ESPN. "Met een gele kaart voor ons beiden was de zaak afgedaan, maar nu overdreef de scheidsrechter. Ik verdiende die rode kaart niet en we zaten ook nog eens goed in de wedstrijd, dus daarom ben ik heel boos."

Het opstootje tussen Gary Medel en Lionel Messi. (Foto: ANP)

'Er is helaas veel corruptie bij de arbitrage'

Het is niet de eerste keer dat de Argentijnen woedend zijn over de arbitrage. Na het verloren halvefinaleduel met gastland Brazilië (2-0) schreef de Argentijnse voetbalbond zelfs een boze brief aan het adres van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, omdat de VAR op cruciale momenten niet zou hebben ingegrepen.

"Zoals ik eerder al eens heb gezegd: er is helaas veel corruptie bij scheidsrechters", vervolgde Messi, die na het duel met Brazilië ook harde kritiek uitte op de scheidsrechter. "We hadden na die wedstrijd het gevoel dat we niet in de eindstrijd móchten staan van de arbitrage. Maar als je dat uitspreekt, gebeuren zulke dingen."

"Helaas is onze kritiek op de arbitrage na de wedstrijd tegen Brazilië van invloed geweest op mijn rode kaart tegen Chili. Je mag niet eerlijk zijn en je mag ook niet zeggen hoe dingen volgens jou in elkaar moeten steken."

Het Argentinië van Ajacied Nicolás Tagliafico stond op het moment van de rode kaart al met 2-0 voor en won dus uiteindelijk met 2-1 in São Paulo. 'La Albiceleste' eindigde daardoor als derde op de Copa América. De finale gaat zondagavond in Rio de Janeiro tussen Brazilië en Peru (aftrap 22.00 uur).