Clarence Seedorf heeft zich met Kameroen niet geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. De Nederlandse bondscoach zag zijn ploeg zaterdag met 3-2 verliezen van Nigeria. Ook gastland Egypte strandde in de achtste finales.

In het Egyptische Alexandrië kwam Nigeria tegen Kameroen na negentien minuten op voorsprong dankzij Odion Ighalo. De aanvaller schoot op aangeven van voormalig ADO Den Haag-verdediger Kenneth Omeruo van dichtbij raak.

In de slotfase van de eerste helft boog Kameroen de achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten om in een voorsprong. Stéphane Bahoken tekende met een intikker voor de gelijkmaker en Clinton N'Jie zorgde even later met een schuiver voor de 2-1.

Nigeria richtte zich in de tweede helft op en kwam na ruim een uur langszij door een treffer van Ighalo, die het doel vond nadat N'Jie een voorzet van oud-VVV'er Ahmed Musa met de borst klaarlegde.

Drie minuten later werd Ajacied André Onana voor de derde keer gepasseerd. Ditmaal moest hij een schot van Alex Iwobi incasseren. Kameroen slaagde er vervolgens niet meer in om een verlenging af te dwingen.

Nigeria juicht na een van de treffers van Odion Ighalo. (Foto: Pro Shots)

Nigeria treft Zuid-Afrika in kwartfinales

Nigeria neemt het in de kwartfinales op tegen Zuid-Afrika, dat later op de avond verrassend te sterk was voor het Egypte van sterspeler Mohamed Salah. Het gastland, zevenvoudig winnaar van de Afrika Cup, ging met 1-0 ten onder.

De wedstrijd in Cairo leek uit te draaien op een verlenging, maar in de 85e minuut zorgde Thembinkosi Lorch voor de beslissing voor het land dat de Afrika Cup in 1996 won.

Sparta Rotterdam-spits Lars Veldwijk viel vlak voor tijd in bij Zuid-Afrika. Vitesse-middenvelder Thulani Serero zat de hele wedstrijd op de bank.

Eerder schaarden Senegal en het verrassende Benin zich al onder de laatste acht. Senegal was vrijdag met 1-0 te sterk voor Oeganda en Benin schakelde Marokko na strafschoppen uit. Zondag en maandag volgen de laatste achtste finales.

Teleurstelling bij Mohamed Salah na de nederlaag tegen Zuid-Afrika. (Foto: Pro Shots)