Sarina Wiegman beseft dat de Verenigde Staten zondag de favoriet zijn in de WK-finale, maar ze benadrukt dat dit niet moet leiden tot ontzag. Volgens de bondscoach van de Oranjevrouwen gelooft haar ploeg dat het mogelijk is de drievoudig wereldkampioen te verslaan.

"We weten dat de VS de favoriet is. Het respect is er, maar we mogen geen ontzag tonen in de finale", zei Wiegman zaterdag op een persconferentie in het Parc Olympique Lyonnais. "Het is een wedstrijd waarin van alles kan gebeuren en wij gaan voor een stunt."

De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis liet eerder op de dag op haar persconferentie weten dat de VS op zijn hoede is voor Oranje, al is het vertrouwen aan Amerikaanse kant groot. De VS kreeg dit WK zelfs de kritiek dat dit vertrouwen doorslaat in arrogantie, maar dat vindt Wiegman niet.

"De VS is een ploeg met vertrouwen en dat is oké. Ze hebben de status omdat ze regerend wereldkampioen zijn en al jaren aan de top staan. En misschien hoort dat zelfvertrouwen een beetje bij de cultuur."

Het Amerikaanse vertrouwen is mede gebaseerd op de resultaten dit WK en in het bijzonder de openingsfase van elke wedstrijd tot nu toe dit toernooi. In alle zes duels stond de ploeg van Ellis binnen een kwartier op een voorsprong en dus houdt Wiegman ook in de finale rekening met een sterke start van de VS.

"We moeten meteen scherp en alert zijn en daar is iedereen zich van bewust. De organisatie moet top zijn", aldus Wiegman, die weet dat Oranje beter moet beginnen dan in de halve finale tegen Zweden. "Als we weer zo starten is de kans groot dat we snel op achterstand komen."

Nog altijd onzekerheid over Martens

Wiegman ging op de persconferentie ook in op de teenblessure van Lieke Martens, al viel daar weinig nieuws over te melden. De 26-jarige aanvaller, die tegen Zweden halverwege uitviel, is het enige twijfelgeval aan Nederlandse kant.

"Lieke doet er alles aan om te kunnen starten, maar of ze daadwerkelijk aan de aftrap staat beslissen we morgenochtend", aldus de bondscoach van Oranje.

Bij de Amerikaanse ploeg lijkt iedereen fit. Sterspeler Megan Rapinoe is zo goed als hersteld van de hamstringblessure die haar tijdens de halve finale tegen Engeland aan de kant hield. Ook Rose Lavelle en Tobin Heath, die tegen Engeland vanwege fysieke problemen gewisseld werden, kunnen vermoedelijk spelen en in dat geval heeft Ellis een volledige selectie ter beschikking.

De WK-finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur en staat onder leiding van de Franse arbiter Stéphanie Frappart. Volgens de KNVB zullen ongeveer 5.000 Nederlandse fans aanwezig zijn in het stadion, dat een capaciteit heeft van 59.000.