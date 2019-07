De Marokkaanse bondscoach Hervé Renard concludeert dat Hakim Ziyech tijdens de Afrika Cup niet op de toppen van zijn kunnen heeft gepresteerd. De 'Leeuwen van de Atlas' werden vrijdag in de achtste finales, mede door een gemiste penalty van de Ajacied, uitgeschakeld door Benin.

Ziyech kreeg in het Al Salam-stadion in Caïro met een strafschop diep in blessuretijd de uitgelezen kans op de winnende treffer, maar schoot op de paal. Het duel eindigde daardoor, ook na verlenging, in 1-1. Benin trok vervolgens in de strafschoppenserie (4-1) de overwinning naar zich toe.

"Ziyech was perfect in vorm tijdens het trainingskamp", analyseerde Renard achteraf op de persconferentie. "Maar tijdens de groepsfase zagen we zijn vorm afnemen." De middenvelder stond zelf geen media te woord.

Marokko sloot de poulefase af met de maximale score van negen punten, door van zowel Namibië, Ivoorkust als Zuid-Afrika met 1-0 te winnen. Benin plaatste zich met de hakken over de sloot voor de knock-outfase als een van de beste nummers drie.

'Ik heb gefaald, dat moet ik accepteren'

Marokko, dat vorig jaar nog actief was op het WK in Rusland, gold als een van de favorieten om in Egypte met de titel aan de haal te gaan. Renard weet dat de verrassende uitschakeling gevolgen kan hebben voor zijn toekomst.

"Ik heb gefaald, dat zal ik moeten accepteren", steekt de vijftigjarige Fransman de hand in eigen boezem. "Daarop mag ik worden afgerekend, het is niet anders."

Renard won in 2012 en 2015 met respectievelijk Zambia en Ivoorkust de Afrika Cup, maar kon die mooie serie met Marokko dus geen vervolg geven. "We waren mentaal niet sterk genoeg. Ik heb 3,5 jaar voor Marokko gewerkt. Het is nu tijd om te gaan evalueren."

Benin neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Senegal, dat met 1-0 van Oeganda won. De eindstrijd van de Afrika Cup is op 19 juli.