Atlético Madrid heeft vrijdagavond in een verklaring uitgehaald naar FC Barcelona, dat op onwettige wijze zou hebben gepoogd Antoine Griezmann over te nemen. De club eist dat de aanvaller de training spoedig hervat.

"We vinden dat Barcelona en Griezmann respectloos zijn geweest ten opzichte van Atlético Madrid en al zijn fans", schrijft de club uit de Spaanse hoofdstad op haar website. "De consequentie daarvan is dat Atlético Griezmann instrueert om zich zondag te melden, zodat hij met zijn teamgenoten kan beginnen aan de voorbereiding op het seizoen."

Griezmann kondigde in mei aan dat hij Atlético in de zomer zou gaan verlaten. Ondanks een tot medio 2023 lopend contract was de Franse spits met de clubleiding overeengekomen dat hij na vijf jaar zijn heil elders mocht gaan zoeken.

Lange tijd werd aangenomen dat FC Barcelona de nieuwe club van Griezmann zou worden, maar de onderhandelingen tussen de twee Spaanse clubs verliepen niet zonder strubbelingen.

"Op 14 mei deelde Griezmann aan voorzitter Miguel Ángel Gil, trainer Diego Simeone en technisch directeur Andrea Berta mee dat hij de club aan het einde van het seizoen wilde verlaten. Enkele dagen later ontdekten wij dat Griezmann al in maart een overeenkomst sloot met Barcelona, waarmee hij al sinds februari in onderhandeling was", meldt Atlético.

Volgens de FIFA-regels is het niet toegestaan om een speler met een doorlopend contract zonder medeweten van zijn club te benaderen voor een transfer. Het zint Atlético bovendien niet dat de overeenkomst tussen Barcelona en Griezmann kort voor het belangrijke duel tussen Atlético en Juventus in de achtste finales van de Champions League gesloten werd.

Griezmann met Atlético in actie tegen FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Atlético staakt onderhandelingen met Barcelona

De onderhandelingen tussen de nummers één en twee van het afgelopen seizoen in La Liga verliepen allesbehalve soepel. Volgens Atlético waren de clubs overeengekomen dat de vertrekclausule in Griezmanns contract verlaagd werd van 200 naar 120 miljoen euro. Toen Barcelona vervolgens om een uitgestelde betalingsregeling voor die 120 miljoen vroeg, trok Atlético zich terug uit de onderhandelingen.

"Met deze verklaring willen we duidelijk maken dat we de handelswijze van Barcelona sterk afkeuren. De speler werd opgedragen zijn contractuele verplichting ten opzichte van Atlético te breken, in een fase van het seizoen waarin we cruciale duels in de Champions League speelden en verwikkeld waren in de titelstrijd met Barcelona. Dit heeft de club en haar miljoenen fans enorme schade toegebracht."

De 28-jarige Griezmann speelt sinds de zomer van 2014 voor Atlético, dat hem destijds voor 35 miljoen overnam van Real Sociedad. In 180 competitieduels maakte de aanvaller 94 goals.