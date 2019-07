Marokko is vrijdag tegen een blamage aangelopen in de achtste finales van de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas' gingen na strafschoppen (1-4) onderuit tegen Benin, nadat het duel zowel in reguliere speeltijd als in de verlenging in 1-1 eindigde.

In het Al Salam Stadium kwam Benin, de nummer 88 van de FIFA-ranglijst, vroeg in de tweede helft verrassend op voorsprong via een treffer van Moise Adilehou. De verdediger volleerde de bal binnen bij een corner.

Youssef En Nesyri tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker na een fout in de verdediging van Benin. Mbark Boussoufa onderschepte de bal, waarna En Nesyri simpel afrondde.

Hakim Ziyech kreeg diep in blessuretijd met een strafschop de uitgelezen kans op de winnende treffer voor Marokko na een overtreding van Stéphane Sessegnon. De Ajacied schoot vanaf elf meter echter op de paal.

Hierdoor moest er een verlenging aan te pas komen en daarin kwam Benin na zeven minuten met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Khaled Adenon. Marokko verzuimde te profiteren van de overtalsituatie. In de strafschoppenserie was Benin vervolgens de sterkste.

De spelers van Benin zijn in extase na de openingstreffer van Moise Adilehou. (Foto: Pro Shots)

Benin treft Oeganda of Senegal in kwartfinales

Ziyech speelde de hele wedstrijd mee bij Marokko en Karim El Ahmadi werd in de verlenging gewisseld. Noussair Mazraoui viel een kwartier voor het verstrijken van de reguliere speeltijd in en Oussama Idrissi nam in de 88e minuut de plek in van Nordin Amrabat.

Het is de eerste keer dat Benin zich voor de kwartfinales van de Afrika Cup plaatst. De 'Eekhoorns' kwamen bij hun drie eerdere deelnames nooit verder dan de groepsfase.

Benin neemt het in de kwartfinales op tegen Oeganda of Senegal. Die twee landen treffen elkaar later op vrijdag in Caïro.

Bondscoach Clarence Seedorf komt met Kameroen zaterdag in actie in de achtste finales. De 'Ontembare Leeuwen' moeten zien af te rekenen met Nigeria.