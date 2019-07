Wout Weghorst heeft vrijdag zijn contract bij VfL Wolfsburg met een jaar verlengd. De 26-jarige spits staat nu tot de zomer van 2023 onder contract bij de Duitse club.

Weghorst maakte in de zomer van vorig jaar de overstap van AZ naar Wolfsburg. In zijn eerste seizoen werd hij met zeventien doelpunten in de Bundesliga clubtopscorer.

"Al snel na mijn komst wist ik dat ik een juiste beslissing had genomen", laat hij op de website van zijn club weten. "Mijn gezin en ik voelen ons hier thuis en ik geniet van elke minuut die ik met het team op het veld sta."

Mede dankzij de treffers van Weghorst eindigde Wolfsburg afgelopen seizoen als zesde in de Bundesliga. Daarmee plaatste de ploeg zich voor de Europa League.

'Ik wil bij het EK van volgend jaar zijn'

Weghorst hoopt komend seizoen ook een plek in de selectie van het Nederlands elftal af te dwingen. "Ik wil uit alle macht bij het EK van volgend jaar zijn", zei hij vorige week.

De aanvaller, die eerder in zijn carrière ook uitkwam voor Heracles Almelo en FC Emmen, heeft drie interlands achter zijn naam staan. De laatste keer dat hij in actie kwam voor Oranje was in de vriendschappelijke interland tegen Italië in juni vorig jaar.

Wolfsburg begint het nieuwe seizoen in de Bundesliga op zaterdag 17 augustus met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde 1. FC Köln.