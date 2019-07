Martin Ødegaard speelt komend seizoen definitief bij Real Sociedad. De oud-middenvelder van sc Heerenveen en Vitesse wordt voor een jaar gehuurd van Real Madrid.

Daarmee heeft de Baskische club de strijd om de twintigjarige Noor definitief gewonnen. Onder meer Ajax en het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz waren zeer geïnteresseerd in zijn diensten.

Ødegaard speelt tot medio 2020 voor Real Sociedad, waarna hij weer terugkeert naar Real Madrid. Het contract van de zeventienvoudig Noors international in het Santiago Bernabéu loopt tot medio 2021.

In 2015 maakte Ødegaard op zestienjarige leeftijd de overstap van Strømsgodset IF naar Real. Op 23 mei van dat jaar werd hij de jongste debutant voor de 'Koninklijke' ooit. Na zijn debuut kwam hij echter niet meer in actie namens de hoofdmacht van de Spaanse topploeg.

De afgelopen drie seizoenen was de aanvallende middenvelder te bewonderen in Nederland. Tussen januari 2017 en de zomer van 2018 speelde hij 38 duels voor sc Heerenveen. Afgelopen seizoen kwam hij in het shirt van Vitesse tot 31 wedstrijden in de Eredivisie.