FC Groningen hoopt dat Arjen Robben in de toekomst in een nog nader te bepalen functie terugkeert bij de club waar hij zijn carrière begon. De 96-voudig international maakte donderdag bekend dat hij stopt met voetballen.

"Het zou mooi zijn als hij wat bij Groningen gaat doen", zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen vrijdag tegen RTV Noord. "We hadden gehoopt dat Arjen als speler terug zou komen naar FC Groningen. Die keuze heeft hij niet gemaakt en nu is het aan hem."

Robben debuteerde in 2000 op zestienjarige leeftijd bij FC Groningen in het betaald voetbal. De geboren Bedumer speelde later voor PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Hij werd twaalf keer landskampioen en maakte in 2013 de winnende treffer in de finale van de Champions League, waarin Bayern met 2-1 te sterk was voor Borussia Dortmund.

Gudde verwacht geen snel besluit van Robben over zijn toekomst na zijn actieve carrière. "Robben gaat eerst rustig aan doen en genieten met zijn gezin. Hij gaat nadenken wat hij met de rest van zijn leven wil gaan doen."

"Als hij wat bij Groningen wil gaan doen, dan staat de deur natuurlijk wagenwijd voor hem open. Het is duidelijk dat hij in wat voor rol dan ook een enorme toevoeging voor onze organisatie zou zijn", vertelt Gudde, die in Groningen de opvolger is van Hans Nijland, die deze zomer de club na 23 jaar verliet.

Arjen Robben op de tribune van het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Nijland heeft respect voor keuze Robben

Nijland stond de laatste maanden in nauw contact met Robben en hoopte de aanvaller terug te halen naar de club. "Ik ben bij hem in München geweest, heb met de familie gepraat. Hij heeft altijd met veel interesse geluisterd en ik weet ook zeker dat hij er serieus over nagedacht heeft", aldus Nijland tegen Dagblad van het Noorden.

Nijland betreurt het dat Robben besloot te stoppen. "In mijn hart hoopte ik zo ontzettend dat hij hier nog een seizoen zou gaan voetballen, maar ik heb enorm veel respect voor zijn keus."

Net als Gudde hoopt Nijland dat Robben in de toekomst weer in Groningen werkzaam is. "Wie weet wat er nog gaat gebeuren in een andere functie. Maar dat is nu niet meer aan mij. Ik ga de nieuwe directie van de FC niet voor de voeten lopen."