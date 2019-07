Vitesse heeft de selectie vrijdag versterkt met Charly Musonda. De 22-jarige aanvaller wordt net als afgelopen seizoen voor een jaar gehuurd van Chelsea. FC Twente huurt Rafik Zekhnini weer voor een seizoen van Fiorentina.

Musonda sloot vorige zomer al aan bij Vitesse, maar raakte in de voorbereiding zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij moest maandenlang revalideren en speelde pas op zondag 12 mei tegen De Graafschap zijn eerste minuten in het shirt van Vitesse.

Het was zijn eerste en enige wedstrijd van het afgelopen seizoen, maar Vitesse durft het nog een keer aan en huurt Musonda dus nog een jaar van Chelsea. De Belg sluit vrijdag aan bij de selectie, die op trainingskamp is in Polen.

"Ik ben enorm gebrand om de echte Charly Musonda te laten zien", zegt de Chelsea-huurling op de site van Vitesse. "Afgelopen seizoen heb ik veel pech gehad. Ik voel me nu weer goed en wil laten zien dat ik van meerwaarde kan zijn voor Vitesse."

Musonda doorliep een deel van de jeugdopleiding van Chelsea en maakte in augustus 2017 zijn debuut voor 'The Blues'. Hij kwam sindsdien tot zeven officiële wedstrijden voor Chelsea, dat hem ook al eens verhuurde aan Real Betis en Celtic. Hij staat nog tot medio 2022 onder contract in Londen.

Rafik Zekhnini in actie namens FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Zekhnini ook komend seizoen bij FC Twente

FC Twente verzekerde zich voor nog een jaar van de diesnten van Rafik Zekhnini. De club uit Enschede huurt de 21-jarige aanvaller komend seizoen wederom van Fiorentina.

De Noor speelde het afgelopen seizoen 29 wedstrijden namens de Tukkers. Daarin kwam hij zes keer tot scoren. Met Zekhnini in de ploeg pakte Twente de titel in de Keuken Kampioen Divisie en dwong het promotie naar de Eredivisie af.

"Een ontzettend goed gevoel om hier weer te zijn", aldus Zekhnini op de clubsite. "Kampioen worden met FC Twente was een echte prijs en dan is het extra bijzonder om komend seizoen met de ploeg op het hoogste niveau te spelen."