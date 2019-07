Phillip Cocu is de nieuwe manager van Derby County. De club uit het Engelse Championship maakte de komst van de 48-jarige coach vrijdag bekend.

Cocu is bij 'The Rams' de opvolger van Frank Lampard, die naar Chelsea is vertrokken. De Nederlandse oefenmeester tekent in het Pride Park Stadium een contract voor vier jaar.

"Ik ben blij en vereerd dat ik bij Derby County aan de slag mag", aldus Cocu op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om het team en de fans te ontmoeten en dit avontuur samen te beginnen."

Chris van der Weerden en Twan Scheepers zullen Cocu gaan assisteren bij de nummer zes in het Championship van afgelopen seizoen. Derby miste promotie naar de Premier League omdat de club in een beslissingswedstrijd verloor van Aston Villa.

Cocu en zijn technische staf sluiten op tijd bij Derby County aan voor het tiendaagse trainingskamp van de club in de Amerikaanse staat Florida. De Nederlander is de eerste niet-Britse manager in de geschiedenis van Derby County.

Derby County derde trainersklus voor Cocu

Derby County is voor Cocu zijn derde club als hoofdtrainer. Eerder stond hij aan het roer bij PSV en Fenerbahçe. Daarvoor was hij assistent bij de Eindhovenaren en het Nederlands elftal.

Als hoofdcoach van PSV won Cocu tussen 2013 en 2018 drie landstitels, één keer de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

In de zomer van 2018 verruilde hij Eindhoven voor Fenerbahçe. Bij de Turkse club werd Cocu al na vier maanden ontslagen vanwege slechte resultaten. Sindsdien zat hij zonder club.