PSV heeft vrijdag de komst van Toni Lato afgerond. De Eindhovenaren huren de Spaanse linksback voor een seizoen van Valencia.

PSV haalt met de 21-jarige Lato de vervanger voor Angeliño in huis. De 22-jarige linksback speelt volgend seizoen weer voor Manchester City, dat gebruik heeft gemaakt van de terugkoopclausule in zijn contract.

"Met Lato hebben we er een getalenteerde jonge speler bij, iemand met veel potentie", zegt trainer Mark van Bommel op de site van PSV. "Hij voegt iets toe aan onze groep en daar waren we naar op zoek. Mooi dat het is gelukt om hem te overtuigen. We gaan er alles aan doen om hem zo snel mogelijk in te passen."

Valencia bevestigt de transfer eveneens en maakt bovendien bekend dat de club het contract van Lato heeft verlengd tot medio 2023, met daarin een forse vertrekclausule. Clubs die hem willen overnemen, moeten 80 miljoen euro op tafel leggen.

Lato komt uit de jeugd van Valencia en maakte in februari 2016 zijn debuut in de hoofdmacht. De vleugelverdediger kwam sindsdien tot 43 officiële wedstrijden voor de Spaanse subtopper, maar kon afgelopen seizoen amper op speeltijd rekenen.

Lato vierde versterking voor PSV

PSV heeft met Lato de vierde zomerse versterking binnen. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen voegde eerder al aanvaller Bruma, middenvelder Ibrahim Afellay en doelman Robbin Ruiter toe aan de selectie.

Daartegenover staat het vertrek van onder anderen topscorer Luuk de Jong (Sevilla) en verdediger Daniel Schwaab (teruggekeerd naar Duitsland), die vorig seizoen nog basisspeler waren bij PSV.

De 24-voudig landskampioen is op dit moment op trainingskamp in het Zwitserse Verbiers. De eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd woensdag doelpuntloos gelijkgespeeld tegen FC Sion.

PSV speelt op 23 juli de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, als FC Basel naar Eindhoven komt voor de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Vier dagen later wacht een duel met kampioen Ajax om de Johan Cruijff Schaal.