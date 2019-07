Luciano Narsingh zet zijn carrière voort bij Feyenoord, zo meldt het AD donderdag. De 28-jarige vleugelaanvaller zou alleen de medische keuring nog moeten doorstaan.

Het is nog onbekend voor hoeveel jaar Narsingh zal tekenen bij Feyenoord. Hij is transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Swansea City niet werd verlengd.

Trainer Jaap Stam zou Narsingh meteen willen meenemen naar Oostenrijk, waar zijn ploeg van 8 tot en met 13 juli een trainingskamp belegt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Als de negentienvoudig Oranje-international definitief de overstap maakt, is hij de tweede aanwinst voor Feyenoord. Eerder legde de Rotterdamse club doelman Nick Marsman al vast. Daartegenover staat het vertrek van Tonny Vilhena naar het Russische FK Krasnodar.

Narsingh krijgt amper speeltijd in laatste seizoen

Narsingh keert bij een overgang na een afwezigheid van tweeënhalf seizoen terug in de Eredivisie. Begin 2017 maakte hij de overstap van PSV naar Swansea City.

Voor de Welshe club kwam de aanvaller in totaal tot 33 competitiewedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was. Afgelopen seizoen kreeg hij in het Championship amper speeltijd. Hij deed in slechts twee duels mee.

Narsingh begon zijn carrière in 2008 bij sc Heerenveen. Medio 2012 verruilde hij de Friese club voor PSV, waarvoor hij vijf seizoenen actief was. In september 2016 speelde hij in een oefenduel met Griekenland zijn laatste interland voor het Nederlands elftal.

Het nieuwe seizoen begint voor Feyenoord officieel op 4 augustus, als Sparta Rotterdam op bezoek komt in De Kuip.