Arjen Robben heeft lang moeten nadenken of hij wel of niet zou stoppen met voetballen. De 35-jarige aanvaller besloot donderdag uiteindelijk om per direct een punt te zetten achter zijn glansrijke voetballoopbaan.

"Zoals iedereen weet, heb ik na mijn laatste wedstrijd voor Bayern München bewust de tijd genomen om een weloverwogen beslissing te nemen over mijn toekomst. En ik heb besloten om een punt te zetten achter mijn carrière als profvoetballer", begint Robben zijn verhaal in een open brief.

"Zonder twijfel is het de moeilijkste beslissing die ik in mijn loopbaan heb moeten nemen. Een beslissing waarbij hart en verstand met elkaar in botsing kwamen. De liefde voor het spelletje en de overtuiging dat je nog steeds de hele wereld aankan, tegenover de realiteit dat niet altijd alles loopt zoals je zou willen en je niet meer dat jochie van zestien bent, dat nog geen idee had wat een blessure inhield."

De keuze van Robben is verrassend, omdat veel mensen ervan uitgingen dat hij terug zou keren bij PSV, waarvoor hij tussen 2002 en 2004 furore maakte en vervolgens zijn naam vestigde in het buitenland.

"Op dit moment ben ik fit en gezond en als liefhebber van vele andere sporten wil ik dit voor de toekomst graag zo houden. Stoppen doe ik dus definitief, maar het is goed zo", aldus Robben.

Arjen Robben met de DFB-Pokal, zijn 21e en laatste prijs met Bayern München. (Foto: Pro Shots)

'Het is tijd voor een volgend hoofdstuk'

Robben nam twee maanden geleden na een dienstverband van tien jaar in stijl afscheid van Bayern München. Hij veroverde met de Duitse topclub zowel de landstitel als de DFB Pokal en was in de beslissende laatste competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1-zege) als invaller zelfs nog trefzeker.

De 96-voudig international van het Nederlands elftal (37 doelpunten) speelde naast Bayern München en PSV in het verleden ook voor Real Madrid, Chelsea en FC Groningen en won in totaal 31 hoofdprijzen, waarvan 21 bij Bayern München.

"Ik heb negentien jaar lang geleefd voor mijn passie en geprobeerd het maximale eruit te halen. Dit vergt alleen wel een bepaalde instelling en kost uiteraard veel energie, met name als het even niet loopt zoals je wil en je moet terugvechten na tegenslag. Topsporters staan bekend om hun egoïstische instelling en ik ben daar zeker geen uitzondering op geweest", vertelt Robben.

"Daarom wil ik vooral mijn gezin bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, begrip en liefde. Het is tijd voor een volgend hoofdstuk en ik kijk er naar uit om meer tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen en samen te genieten van al het moois dat nog voor ons ligt."