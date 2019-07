Arjen Robben heeft donderdag per direct een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. De 35-jarige aanvaller zat zonder club nadat hij aan het einde van vorig seizoen zijn contract bij Bayern München niet verlengde.

"Zoals iedereen weet heb ik na mijn laatste wedstrijd voor Bayern München bewust de tijd genomen om een weloverwogen beslissing te nemen over mijn toekomst", laat Robben weten. "En ik heb besloten om een punt te zetten achter mijn carrière als profvoetballer. Stoppen doe ik dus definitief, maar het is goed zo."

Eind vorig jaar maakte Robben bekend zijn aflopende contract bij Bayern niet te verlengen. Hij gaf aanvankelijk aan dat hij vóór het einde van het seizoen een beslissing over zijn toekomst zou nemen, maar dat stelde hij dus uit.

De 96-voudig international van het Nederlands elftal stond in de belangstelling van diverse clubs, waaronder zijn oude club PSV, waarvoor hij tussen 2002 en 2004 furore maakte.

Robben maakt debuut op zestienjarige leeftijd

Robben maakte op 2 december 2000 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal voor FC Groningen. Na twee seizoenen maakte hij de overstap naar PSV, waarmee hij de landstitel en de Johan Cruijff Schaal veroverde.

In de zomer van 2004 verhuisde de geboren Bedumer naar Chelsea, waarmee hij in drie seizoenen onder meer twee keer landskampioen werd en eenmaal de FA Cup won.

Na twee seizoenen voor Real Madrid, waarmee hij in 2008 de landstitel pakte, begon Robben in 2009 aan zijn periode bij Bayern. Voor de Duitse topclub speelde hij in totaal tien seizoenen en behaalde hij liefst 21 prijzen.

Robben heeft voor Bayern acht kampioenschappen, vijf bekers, vijf Duitse supercups, één Champions League, één wereldtitel voor clubs en één Europese supercup op zijn lange erelijst staan. In totaal veroverde hij 31 prijzen in zijn clubcarrière.

Arjen Robben met de DFB-Pokal, zijn 21e en laatste prijs met Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Robben was dicht bij winnende treffer in WK-finale

Op 30 april 2003 debuteerde Robben tijdens de vriendschappelijke interland tegen Portugal (1-1) voor het Nederlands elftal. In 96 interlands was hij 37 keer trefzeker voor Oranje.

In 2010 verloor Robben de WK-finale met Nederland van Spanje (0-1 na verlenging). Daarin kreeg hij een grote kans op de winnende treffer, maar de voet van doelman Iker Casillas weerhield hem van scoren. Vier jaar later eindigde hij met Oranje als derde op het WK.

Op 10 oktober 2017 kwam Robben in het WK-kwalificatieduel met Zweden (hij nam beide doelpunten voor zijn rekening in de 2-0-zege) voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal.