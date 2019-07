Michel Vlap maakt de overstap van sc Heerenveen naar RSC Anderlecht. De 22-jarige middenvelder tekent een vijfjarig contract tot de zomer van 2024 bij de Belgische topclub.

Zowel Heerenveen als Anderlecht doet geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt hangt er een prijskaartje van 8 miljoen euro om de nek van Vlap, die in Friesland nog een verbintenis voor liefst vijf jaar had.

Vlap speelde al vanaf zijn vijfde voor Heerenveen. Hij speelde nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen 65 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij 21 doelpunten maakte en negen assists leverde.

"Zeventien jaar lang heb ik dag in dag uit met veel plezier mogen voetballen voor een fantastische club. Daar ben ik enorm trots op. Nu is de tijd gekomen dat ik, met een traan en een lach, de club ga verlaten", zegt Vlap op de site van Heerenveen.

"Ik had mijn hele leven wel bij sc Heerenveen willen voetballen, maar met Anderlecht is er een uitdaging op mijn pad gekomen die ik heel graag en met al mijn energie wil aangaan."

Vlap beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak

Vlap beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak. Hij scoorde liefst zestien keer in de competitie en was daarmee samen met Sam Lammers topscorer van Heerenveen in de Eredivisie.

De geboren Sneker kan zaterdag al zijn officieuze debuut maken voor Anderlecht, wanneer de nummer vier van de Jupiler Pro League op Sportcomplex de Toekomst tegen Ajax oefent.

Vlap is alweer de zesde basisspeler van het voorbije seizoen die bij Heerenveen vertrekt. Eerder trokken Kik Pierie (Ajax), Pelle van Amersfoort (Cracovia), Yuki Kobayashi (nog niet bekend), Stijn Schaars (gestopt) en Lammers (PSV, was gehuurd) de deur achter zich dicht in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen is nog druk bezig om vervangers voor hen aan te trekken. De ploeg van trainer Johnny Jansen haalde weliswaar al Jordy Bruijn (NEC, was verhuurd), Jens Odgaard (Sassuolo, huur), Hicham Faik (Zulte Waregem), maar is op zoek naar meer spelers.