De Argentijnse voetbalbond AFA heeft donderdag een dag na de uitschakeling van het nationale team in de Copa América woedend geprotesteerd bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL.

AFA-president Cladio Tapia veegt in een zes pagina's tellende brief de vloer aan met het optreden van de Ecuadoriaanse scheidsrechter Roddy Zambrano in de met 2-0 verloren halve finale tegen aartsrivaal Brazilië.

Tapia beklaagt zich over het niet raadplegen van de VAR op cruciale momenten in het verhitte duel. Hij doelde daarbij op overtredingen in het strafschopgebied op de Argentijnen Sergio Agüero en Nicolás Otamendi.

Aanvoerder Lionel Messi beklaagde zich meteen na de wedstrijd al over Zambrano, die in zijn ogen twee duidelijke strafschoppen over het hoofd had gezien.

"Op dit toernooi werden we moe van alle handsballen, overtredingen en penalty's. Maar de scheidsrechter van vandaag wilde geen enkele keer naar de VAR-beelden kijken. Hij was niet eerlijk, de CONMEBOL zou hier echt wat aan moeten doen."

Lionel Messi doet zijn beklag bij Roddy Zambrano. (Foto: Pro Shots)

'Gebrek aan ethiek, loyaliteit en transparantie'

In de brief van Tapia, die gepubliceerd is op de site van de AFA, laakt hij het gebrek aan "ethiek, loyaliteit en transparantie" binnen de CONMEBOL.

Ook haalt Tapia uit naar de organisator van het toernooi Brazilië: er zijn weinig toeschouwers, de grasmatten zijn slecht en president Jaïr Bolsonaro van het gastland liet zich in een politieke stunt tijdens de rust van een wedstrijd uitgebreid toejuichen.

Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico dit toernooi steevast een basisplaats had, speelt zaterdag nog wel de troostfinale, waarin de onttroonde titelverdediger Chili de tegenstander is.

Brazilië, waar Ajacied David Neres aanvankelijk ook basisspeler was, maar in de laatste wedstrijden genoegen moest nemen met een plek op de reservebank, neemt het zondag in de finale op tegen Peru.