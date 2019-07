Chelsea heeft clubicoon Frank Lampard donderdag als manager aangesteld. De oud-middenvelder tekent een driejarig contract bij 'The Blues'.

Lampard komt over van Derby County, waarbij hij in de zomer van 2018 zijn loopbaan als trainer begon. De club uit het Championship zou Phillip Cocu als opvolger van de 41-jarige Engelsman willen aanstellen.

Tussen 2001 en 2014 stond Lampard al als speler onder contract bij Chelsea. De 106-voudig international, die in februari 2017 een punt achter zijn loopbaan zette, werd in die periode van dertien jaar onder meer drie keer kampioen en won in het seizoen 2011/2012 de Champions League met de Londenaren.

"Ik ben immens trots dat ik bij Chelsea terugkeer als hoofdtrainer", zegt Lampard op de site van Chelsea. "Iedereen kent mijn liefde voor de club en de geschiedenis die we samen hebben, maar mijn focus ligt nu volledig op het komende seizoen. Ik wil hard werken om de club in de toekomst weer successen te bezorgen."

Chelsea-directeur Marina Granovskaia is dolblij dat ze erin geslaagd is Lampard los te weken bij Derby County. "Frank weet alles over deze club en heeft afgelopen seizoen aangetoond dat hij een van de meest getalenteerde coaches in het voetbal is. Wij denken dat dit voor hem het perfecte moment is om terug te keren."

Lampard opvolger van Sarri bij Chelsea

In zijn eerste seizoen als trainer wist Lampard Derby County naar de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League te loodsen. Daarin gingen 'The Rams' ten onder tegen het Aston Villa van Anwar El Ghazi, waardoor ze komend seizoen opnieuw op het tweede niveau van Engeland spelen.

Lampard is bij Chelsea de opvolger van Maurizio Sarri. De Italiaanse coach, die de Premier League-club afgelopen seizoen naar winst van de Europa League leidde, liet Londen achter zich voor een avontuur bij Juventus.

De eerste officiële wedstrijd van Chelsea onder Lampard is op zondag 11 augustus. De zesvoudig kampioen van Engeland begint dan het Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Manchester United. Drie dagen later strijdt Chelsea tegen Champions League-winnaar Liverpool om de Europese Super Cup.

Lampard is niet de eerste clubicoon die na zijn actieve carrière terugkeert bij Chelsea. De club stelde onlangs oud-doelman Petr Cech als technisch adviseur aan.

