Frank de Boer heeft woensdagavond (lokale tijd) met Atlanta United een gevoelige nederlaag geleden in de MLS. 'The Five Stripes' gingen op pijnlijke wijze met 5-1 onderuit bij Chicago Fire, de nummer acht in de Eastern Conference.

Atlanta kende een desastreuze start in Bridgeview, want na zeven minuten stond de ploeg van De Boer al met 2-0 achter. Nicolás Gaitán vergrootte de marge in de dertiende minuut naar drie door een strafschop te benutten. Atlanta stond op dat moment al met tien man na een directe rode kaart voor Leandro González Pirez.

Daarna ging het van kwaad tot erger voor Atlanta, dat in de eerste helft nog eens twee treffers moest incasseren en met een 5-0-achterstand ging rusten. De regerend kampioen in de MLS bleef in de tweede helft een grotere nederlaag bespaard en tekende via Brandon Vazquez (strafschop) voor de eretreffer tegen Chicago Fire.

De ploeg van De Boer was begin juni juist nog met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Veljko Paunovic, waar onder anderen Bastian Schweinsteiger onder contract staat. De Duitser speelde woensdagavond de hele wedstrijd.

Door de pijnlijke nederlaag blijft Atlanta wisselvallig presteren in de MLS. De ploeg van de Boer verloor vorige week nog met 3-2 van Toronto FC, maar revancheerde zich drie dagen later door Montreal Impact met 2-1 te verslaan.

Atlanta bezet momenteel de vierde plek in de Eastern Conference met een achterstand van zes punten op koploper Philadelphia Union, dat wel twee duels meer heeft gespeeld. Atlanta vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen de New York Red Bulls.