Peru heeft voor het eerst in 44 jaar de finale van de Copá America bereikt. De ploeg van Feyenoorder Renato Tapia rekende woensdagavond (lokale tijd) in de halve eindstrijd overtuigend af met titelverdediger Chili: 3-0. In de Gold Cup plaatsten de Verenigde Staten zich voor de finale.

Bij rust leidde Peru al verrassend met 2-0 tegen Chili in het Braziliaanse Porto Alegre door doelpunten van Edison Flores en Yoshimar Yotún. Paolo Guerrero tekende in de blessuretijd van de wedstrijd op aangeven van Tapia, die de hele wedstrijd speelde, zelfs nog voor de derde treffer.

Chili had vlak daarvoor een strafschop gemist. De inzet van Eduardo Vargas werd gepakt door doelman Pedro Gallese, waardoor een eretreffer uitbleef. De Chilenen wisten de laatste twee edities van de Copa América nog te winnen.

In de finale neemt Peru het op tegen Brazilië, dat dinsdagavond (lokale tijd) al had afgerekend met Argentinië. De eindstrijd staat zondag op het programma, de troostfinale wordt een dag eerder afgewerkt.

Peru pakte in het verleden twee keer de titel op de Copa América, in 1939 en 1975. Gastland Brazilië won het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen al acht keer; in 2007 voor het laatst.

De teleurstelling bij Chili is groot. (Foto: Pro Shots)

VS tegen Mexico in finale Gold Cup

In de Gold Cup plaatste titelverdediger de Verenigde Staten zich voor de finale door Jamaica te verslaan. De ploeg van bondscoach Gregg Berhalter zegevierde met 3-1 in het Amerikaanse Nashville.

De VS kende een droomstart voor eigen publiek, want Weston McKennie maakte er na negen minuten al 1-0 van. Daar bleef het bij in de eerste helft, waarna Christian Pulisic de wedstrijd in de 52e minuut leek te beslissen met de 2-0.

Shamar Nicholson bracht de spanning daarna toch nog terug met een rake kopbal, maar Pulisic maakte drie minuten voor tijd aan alle Jamaicaanse hoop een einde.

De VS neemt het zondag in de finale in Chicago op tegen Mexico. De Mexicanen wonnen dinsdag in de andere halve finale met 1-0 van Haïti.