Jackie Groenen vindt het moeilijk om te beseffen dat ze met de Oranjevrouwen in de finale van het WK staat. De middenvelder schoot Nederland woensdag in de verlenging naar de zege op Zweden: 1-0.

"We hebben moeilijke en goede momenten gehad en gaan gewoon naar de finale. Het is nog één wedstrijd en we gaan er alles aan doen om die te winnen. Dit is niet normaal. Ik ben zó trots op al die meiden", zei Groenen bij de NOS.

"Dit zijn geen makkelijke wedstrijden. Het is het WK en je weet dat het steeds lastiger wordt. Het is vermoeiend en ik heb zware benen, maar hier doe je het voor."

Volgens de middenvelder, die volgend seizoen voor Manchester United speelt, was het geen toeval dat Nederland de zege in de halve finale tegen Zweden in de slotfase naar zich toe trok. "We hebben vaak in de laatste minuten kunnen scoren en hebben een team dat er voor elkaar is. Dat werkt. Ik kreeg de bal goed mee en moest wel schieten. De bal ging er goed in."

In de finale zijn de Verenigde Staten zondag de tegenstander. De wedstrijd in Lyon begint om 17.00 uur. Een dag eerder gaat de troostfinale tussen Zweden en Engeland.