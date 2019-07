PSV heeft woensdag zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen niet weten te winnen. De Eindhovenaren kwamen in het Zwitserse Verbier niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Sion: 0-0.

PSV kreeg met name in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden. Cody Gakpo was het dichtste bij een doelpunt. Hij raakte na een mooie combinatie met Donyell Malen de lat.

Trainer Mark van Bommel stelde in beide helften een compleet ander elftal op. Zo maakte in de eerste helft linksback Steven Theunissen zijn officieuze debuut en in de tweede helft doelman Robbin Ruiter.

Van Bommel deed geen beroep op de aanwinsten Bruma en Ibrahim Afellay. Beiden zijn wel mee op trainingskamp naar Verbier, maar komen pas later in wedstrijdverband in actie.

FC Sion eindigde afgelopen seizoen als achtste van de in totaal tien clubs in de Zwitserse Super League. De ploeg van trainer Stéphane Henchoz ontsnapte daarmee maar net aan degradatie.

FC Basel wint oefenwedstrijd ruim

Luuk de Jong en Angeliño zijn er niet meer bij in Verbier. De spits rondde eerder deze week zijn transfer af naar Sevilla en de verdediger woensdag zijn overgang naar Manchester City.

PSV bereidt zich in Verbier voor op het belangrijke tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Brabanders spelen op dinsdag 23 juli eerst thuis en een week later op 30 juli uit.

FC Basel speelde woensdag eveneens een oefenwedstrijd. De nummer twee van het voorbije seizoen in de Zwitserse Super League won eenvoudig met 4-0 van het Duitse 1. FC Nürnberg: 4-0.

Mocht PSV over twee duels winnen van FC Basel, dan moet het daarna nog twee voorrondes zien te overleven om net als vorig jaar te mogen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League.