PSV is woensdag Angeliño kwijtgeraakt aan Manchester City. De Engelse topclub maakt gebruik van de terugkoopoptie die het vorig jaar met de Eindhovenaren overeenkwam voor de linksback.

PSV nam Angeliño een jaar geleden voor naar verluidt 5 miljoen euro over van City en sprak daarbij af dat de kampioen van Engeland hem voor ongeveer 12 miljoen euro kon terughalen.

"Die clausule was een resultaat van de onderhandelingen. Wij maken op dat moment een afweging waarin we alle facetten meenemen. We zijn weloverwogen akkoord gegaan", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

"We moeten na een jaar concluderen dat José het geweldig heeft gedaan. Misschien wel beter dan we hadden durven hopen. Hij heeft City bewezen dat het lichten van de optie gerechtvaardigd is. Daar mag hij trots op zijn. We wensen hem heel veel succes."

Angeliño, die een contract voor vier jaar tot de zomer van 2023 tekent bij City, maakte afgelopen seizoen indruk in het shirt van PSV. Hij deed in alle 34 competitiewedstrijden mee en scoorde daarin één keer en gaf liefst tien assists.

De 22-jarige Spanjaard, international van Jong Spanje, maakte in het seizoen 2017/2018 naam in de Eredivisie. Hij werd toen door City verhuurd aan NAC Breda en ontpopte zich al snel tot publiekslieveling in het Rat Verlegh Stadion.

Angeliño tweede basisspeler die vertrekt bij PSV

Angeliño is de derde basisspeler van het voorbije seizoen die vertrekt bij PSV. Eerder besloot Daniel Schwaab zijn aflopende contract niet te verlengen en verkaste aanvoerder Luuk de Jong voor om en nabij de 15 miljoen euro naar Sevilla.

"Natuurlijk hadden we José graag nog even behouden, maar het is niet vreemd dat zijn stormachtige ontwikkeling bij clubs van het niveau van Manchester City is opgevallen", aldus John de Jong.

"Er was veel interesse in hem. Aan de ene kant balen we van zijn vertrek, maar aan de andere kant maakt het ons ook trots. We bewijzen dat we hier spelers klaarstomen voor de absolute top."

In Toni Lato ziet PSV de ideale opvolger van Angeliño. Die 21-jarige Spanjaard zou wel oren hebben naar een overgang, maar zijn huidige club Valencia zou hem niet zonder slag of stoot willen laten gaan.

PSV bereidt zich op dit moment in het Zwitserse Verbier voor op het belangrijke tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Brabanders spelen op dinsdag 23 juli eerst thuis en een week later op 30 juli uit.