FC Emmen blijft zich roeren op de transfermarkt. De Drenten haalden woensdag met de Duitse middenvelder Filip Ugrinic alweer de zevende versterking voor komend seizoen binnen.

Ugrinic, die ook over een Zwitsers paspoort beschikt, wordt voor één jaar gehuurd van FC Luzern, maar FC Emmen heeft tevens een optie tot koop bedongen en kan hem dus volgend jaar voor een bepaald bedrag definitief overnemen.

De twintigjarige centrale middenvelder was in de afgelopen twee oefenwedstrijden van FC Emmen, tegen Drents Verbond (8-0) en Nieuw Buinen (13-1), op proef en maakte indruk met in totaal vier doelpunten.

Ugrinic speelde al zijn hele leven voor FC Luzern. Hij kwam tot 59 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de club, die in het voorbije seizoen als vijfde eindigde in de Zwitserse Super League, en scoorde daarin twee keer.

'Nederlandse competitie altijd interessant gevonden'

Ugrinic kijkt uit naar zijn tijd bij FC Emmen. "Ik heb de Nederlandse competitie altijd interessant gevonden, dus ik ben blij dat ik me komend seizoen bij FC Emmen op het hoogste niveau kan laten zien. Het is een warme club en ik voel het vertrouwen van iedereen. Dat is lekker voetballen."

FC Emmen versterkte zich eerder deze zomer al met Matthias Hamrol (Korona Kielce), Marko Kolar (Wisla Krakow), Jan-Niklas Beste (Werder Bremen, huur), Desevio Payne (Excelsior), Ferhat Görgülü (transfervrij) en Lorenzo Burnet (Excelsior).

Daartegenover staat wel het vertrek van enkele sterkhouders van afgelopen seizoen, onder wie Kjell Scherpen (Ajax), Caner Cavlan (Austria Wien), Luciano Slagveer (KSC Lokeren, was gehuurd) en Nick Kuipers (ADO Den Haag, was gehuurd).