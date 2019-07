Dnipro Dnipropetrovsk heeft woensdag faillissement aangevraagd. De Oekraïense club die in 2015 nog in de finale van de Europa League stond, houdt vier jaar later op te bestaan.

Een groot deel van de spelers maakt de overstap naar Dnipro-1, het onder 21-team van de club dat afgelopen seizoen kampioen werd in de tweede Oekraïense divisie en promoveert naar het hoogste niveau. Daardoor zal de club feitelijk een herstart maken in de Premjer Liga.

De in 1918 opgerichte club verkeerde in financiële problemen. In 2017 degradeerde de ploeg naar de tweede divisie van Oekraïne en nog een jaar later zakte de club af naar amateurniveau.

In de Europa League-finale van 2015 in Warschau verloren de Oekraïners met 3-2 van Sevilla. Op weg naar die eindstrijd was Dnipro in de achtste finales te sterk voor Ajax (1-0 en 1-2), dat toen nog gecoacht werd door Frank de Boer.

Dnipro speelde vaker tegen Nederlandse clubs; in het seizoen 2012/2013 won de club met 2-0 en 2-1 van PSV in de Europa League.

Ook AZ (in 2005), FC Utrecht (in 2004) en nogmaals PSV (in 1985) speelden tegen de club die twee keer kampioen werd van de Sovjet-Unie en vier keer bekerwinnaar was (één keer in de Sovjet-Unie en drie keer in Oekraïne).

Spelers van Dnipro vieren in 2015 feest in de Arena, nadat de ploeg Ajax uitschakelt in de Europa League. (Foto: Pro Shots)